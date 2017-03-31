Адвокат Флинна заявил, что тот готов дать показания в обмен на иммунитет

ВАШИНГТОН, 31 мар — РИА Новости, Алексей Богдановский. Адвокат экс-советника президента США по национальной безопасности Майкла Флинна подтвердил, что его подзащитный готов дать показания ФБР и конгрессу в обмен на иммунитет от уголовного преследования.

"Генерал Флинн, конечно, может немало рассказать, и он очень хочет рассказать это, если позволят обстоятельства… Ни один разумный человек, пользующийся услугами юриста, не согласился бы на допрос в подобной высоко политизированной атмосфере, в атмосфере охоты на ведьм, без гарантий в отношении несправедливого уголовного преследования", — говорится в заявлении адвоката Роберта Келнера, которое цитирует телеканал CNN

Флинн ушел в отставку, после того как в прессе появились предположения о том, что генерал дезинформировал вице-президента США Майка Пенса и других представителей администрации о своем общении с российским послом Сергеем Кисляком. К Флинну были также вопросы в связи с лоббистской деятельностью в интересах Турции, за которую его фирма получила 500 тысяч долларов.

Россия в прошлом неоднократно опровергала обвинения американских спецслужб во вмешательстве в выборы в США. Администрация Трампа также опровергала эти обвинения.