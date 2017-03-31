Южная Корея начала транспортировку затонувшего парома "Севоль"

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Южнокорейские моряки начали транспортировку затонувшего три года назад пассажирского парома "Севоль" в один из портов страны, сообщило министерство морского и рыбного хозяйства Южной Кореи.

По данным агентства Ассошиэйтед Пресс , ожидается, что транспортное судно с "Севолем" прибудет в порт Мокпхо днем в пятницу.

Пассажирский паром "Севоль" затонул 16 апреля 2014 года. Жертвами одной из самых крупных трагедий в современной южнокорейской истории стали 295 человек, 250 из которых — школьники от 15 до 19 лет. Тела девяти человек не найдены до сих пор. Всего на момент аварии на борту судна находились 476 человек, спасти удалось лишь 172. Операция по поиску пропавших без вести при крушении парома была остановлена в ноябре 2014 года в связи со сложностью ее проведения.

Операция по подъему парома "Севоль" началась утром 22 марта. Примерно спустя сутки его борт показался над водой. Однако когда судно было поднято из воды примерно наполовину, работы пришлось прервать для демонтажа одной из задних рамп, которая находилась в открытом положении, что осложнило бы транспортировку парома в порт. Ожидается, что после того как транспортное судно с паромом покинет зону крушения, ко дну опустится команда водолазов, которая должна будет исследовать район на предмет обломков и возможных останков еще не найденных тел погибших. Основные работы по поиску останков девяти человек начнутся после того, как паром "Севоль" будет помещен внутрь сухого дока.