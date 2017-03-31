Трамп и премьер Дании договорились поддерживать безопасность на Балтике

ВАШИНГТОН, 31 мар — РИА Новости, Алексей Богдановский. Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Дании Ларс Локке Расмуссен договорились поддерживать безопасность в Балтийском море и Арктике, говорится в совместном заявлении двух лидеров, которое распространил Белый дом по итогам их встречи в Вашингтоне.

"Президент и премьер-министр договорились использовать наши двусторонние связи и отношения с союзниками и партнерами, чтобы поддерживать безопасность и стабильность в регионе Балтийского моря и Арктике", — говорится в сообщении.

Отмечается, что также обсуждалась борьба с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России — ред.). Как напомнили в Белом доме, Дания была одной из первых стран, предоставивших свои самолеты, спецназ и инструкторов в распоряжение международной коалиции против ИГ, которую возглавляют США.

Также Трамп и Расмуссен обсудили Афганистан, где датские солдаты находятся с 2001 года.