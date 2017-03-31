Эксперты вычислили секретные Instagram и Twitter главы ФБР Джеймса Коми

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Экспертам удалось вычислить предполагаемые аккаунты, которые директор ФБР Джеймс Коми завел под псевдонимом в социальных сетях.

В среду Коми сообщил, что завел аккаунты, чтобы общаться с семьей. "Я придаю огромное значение безопасности. У меня есть аккаунт в Instagram с девятью фолловерами. Они все близкие родственники и еще молодой человек моей дочери, у которого серьезные намерения", — отметил глава ФБР.

Специалист в области информационных технологий Эшли Фейнберг сообщила на сайте Gizmodo, что смогла обнаружить секретные аккаунты Коми после четырехчасового исследования.

По данным эксперта, помимо защищенного аккаунта в Instagram, Коми, предположительно, принадлежит страничка в Twitter – оба ведутся под псевдонимом Рейнгольда Нибура (Reinhold Niebuhr), американского теолога-протестанта и автора знаменитой "Молитвы о душевном покое". Открытые источники свидетельствуют, что Нибуру была посвящена дипломная работа Коми в университете.

Instagram Коми действительно имеет девять фолловеров, а Twitter – только одного. Последнюю запись в сервисе микроблогов оставили три года назад.