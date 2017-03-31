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В мире

Подозреваемые в причастности к убийству Ким Чен Нама покинули Малайзию

Сюжет:
Расследование убийства Ким Чен Нама (148)
02:5631.03.2017
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Ким Чен Нам
© AFP 2017/ JoongAng Sunday

ТОКИО, 31 мар — РИА Новости, Ксения Нака. Двое граждан Северной Кореи, которых полиция Малайзии подозревала в причастности к убийству Ким Чен Нама — брата лидера КНДР Ким Чен Ына, вылетели из Куала-Лумпура в Пекин тем же самолетом, на котором транспортировали тело убитого, сообщила телекомпания NHK.

Ким Чен Нам. Архивное фото
© AP Photo/ Fuji TV
Тело Ким Чен Нама отправят в КНДР
Телеканал показал, как двое мужчин, один из которых в темных очках, выходят из посольства КНДР в Малайзии и садятся в машину. Это второй секретарь посольства Северной Кореи и сотрудник авиакомпании Air Koryo, выдачи которых как подозреваемых в причастности к убийству Ким Чен Нама добивалась полиция Малайзии. Все это время двое мужчин укрывались в посольстве КНДР.

Телеканал показал, как двое граждан Северной Кореи в салоне самолета фотографируются на память и охотно позируют перед телекамерами. Затем их самолет вылетел в Пекин, после чего они были на машине доставлены в посольство Северной Кореи в Китае.

Северокорейцы покинули страну тем же авиарейсом, которым было вывезено тело Ким Чен Нама в четверг.

Куала-Лумпур вид на город. Архивное фото
© AP Photo/ Daniel Chan
Премьер Малайзии заявил, что дипломатический конфликт с КНДР исчерпан
Одновременно с этим удерживавшиеся в КНДР девять граждан Малайзии также смогли отправиться на родину, куда они прибудут в пятницу. Правительство Малайзии отдало приоритет освобождению своих граждан в обмен на уступки требованиям КНДР по возвращению двух подозреваемых и передаче тела убитого.

Ранее о том, что тело Ким Чен Нама будет отправлено в Северную Корею, заявил премьер-министр Малайзии Наджиб Разак.

Гражданин КНДР с паспортом на имя Ким Чхоля скончался в аэропорту Куала-Лумпура 13 февраля. Полиция обнаружила на его коже следы нервно-паралитического вещества VX, запрещенного по международной конвенции о химическом оружии. Южная Корея с самого начала утверждала, что погибшим был Ким Чен Нам — старший брат лидера КНДР Ким Чен Ына, однако его личность удалось подтвердить только в середине марта по образцам ДНК его ребенка. Малайзийская полиция пока не нашла окончательных подтверждений причины смерти северокорейского гражданина.

Ким Чен Нам. Архивное фото
© AP Photo/ Shizuo Kambayashi
Власти Малайзии по ошибке сообщили Южной Корее о гибели Ким Чен Нама
Власти Малайзии арестовали двух гражданок Индонезии и Вьетнама, задержанных после убийства Ким Чен Нама. Им предъявлено обвинение в предумышленном убийстве при соучастии еще четырех человек, которые сразу же после убийства успели покинуть страну. Правоохранительные органы также подозревали в причастности к покушению и выдали ордер на задержание второго секретаря посольства КНДР и сотрудника северокорейской авиакомпании Air Koryo. Посол КНДР Кан Чхоль был выдворен из Малайзии.

В минувшее воскресенье сотрудники полиции Малайзии впервые получили доступ на территорию посольства КНДР в Куала-Лумпуре в связи с расследованием дела об убийстве Ким Чен Нама. Следствие полагает, что в посольстве могут скрываться трое подозреваемых. Информации о результате посещения полицейскими северокорейского посольства пока нет.

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