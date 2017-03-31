Подозреваемые в причастности к убийству Ким Чен Нама покинули Малайзию

ТОКИО, 31 мар — РИА Новости, Ксения Нака. Двое граждан Северной Кореи, которых полиция Малайзии подозревала в причастности к убийству Ким Чен Нама — брата лидера КНДР Ким Чен Ына, вылетели из Куала-Лумпура в Пекин тем же самолетом, на котором транспортировали тело убитого, сообщила телекомпания NHK.
Телеканал показал, как двое граждан Северной Кореи в салоне самолета фотографируются на память и охотно позируют перед телекамерами. Затем их самолет вылетел в Пекин, после чего они были на машине доставлены в посольство Северной Кореи в Китае.
Северокорейцы покинули страну тем же авиарейсом, которым было вывезено тело Ким Чен Нама в четверг.
Ранее о том, что тело Ким Чен Нама будет отправлено в Северную Корею, заявил премьер-министр Малайзии Наджиб Разак.
Гражданин КНДР с паспортом на имя Ким Чхоля скончался в аэропорту Куала-Лумпура 13 февраля. Полиция обнаружила на его коже следы нервно-паралитического вещества VX, запрещенного по международной конвенции о химическом оружии. Южная Корея с самого начала утверждала, что погибшим был Ким Чен Нам — старший брат лидера КНДР Ким Чен Ына, однако его личность удалось подтвердить только в середине марта по образцам ДНК его ребенка. Малайзийская полиция пока не нашла окончательных подтверждений причины смерти северокорейского гражданина.
В минувшее воскресенье сотрудники полиции Малайзии впервые получили доступ на территорию посольства КНДР в Куала-Лумпуре в связи с расследованием дела об убийстве Ким Чен Нама. Следствие полагает, что в посольстве могут скрываться трое подозреваемых. Информации о результате посещения полицейскими северокорейского посольства пока нет.