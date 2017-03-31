СМИ: покинув пост госсекретаря, Клинтон имела доступ к секретной информации

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Бывший кандидат в президенты США Хиллари Клинтон и шесть ее помощников имели доступ к секретной информации даже после ее ухода с поста госсекретаря в 2013 году, сообщил телеканал Fox News со ссылкой на республиканского сенатора от штата Айова Чака Грассли.
"Я неоднократно обращался к госдепартаменту с вопросами о том, было ли приостановлено или отозвано разрешение госсекретаря Клинтон и ее ассистентов, но администрация Обамы отказалась отвечать на мои вопросы", — заявил сенатор. Бывший глава ведомства Джон Керри проигнорировал его запросы в 2015 и 2016 годах.
Ранее Хиллари Клинтон уже подвергалась резкой критике за то, что, будучи госсекретарем, использовала личную почту, подвергая угрозе безопасность страны. Однако по итогам расследования ФБР не предъявил ей обвинений. Тем не менее, из-за этого факта, считают многие аналитики, часть избирателей перешла на сторону ее соперника на президентских выборах Дональда Трампа.