США помогут Перу из-за разрушительных наводнений

ВАШИНГТОН, 31 мар — РИА Новости, Алексей Богдановский. США окажут Перу помощь в связи с наводнениями, которые обрушились на страну в последние недели, сообщил госдепартамент.
"С момента начала стихийного бедствия США выделили более 775 тысяч долларов, а также неденежную помощь", — говорится в заявлении и. о. официального представителя госдепартамента Марка Тонера.
По его словам, на месте в Перу находятся четыре команды специалистов из США. Также, по его словам, США предоставили 10 вертолетов, которые участвуют в гуманитарных операциях. В регионе работают 13 оперативных центров, построенных и оборудованных США.
Ранее власти Перу сообщили о временном перемещении 10 тысяч жителей региона Пиура, а также о выделении 2,5 миллиарда солей (примерно 766 миллионов долларов) на восстановительные работы в связи с обрушившимися на страну сильнейшими наводнениями. Эксперты называют эти наводнения одними из самых мощных за последние десятилетия, их причиной стал климатический феномен "Эль-Ниньо" в Тихом океане.