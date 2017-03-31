США помогут Перу из-за разрушительных наводнений

ВАШИНГТОН, 31 мар — РИА Новости, Алексей Богдановский. США окажут Перу помощь в связи с наводнениями, которые обрушились на страну в последние недели, сообщил госдепартамент.

Число жертв наводнений в Перу продолжает расти и уже достигло 97 человек, сообщил в среду национальный центр по действиям в чрезвычайных ситуациях южноамериканской страны. Число людей, имущество которых было уничтожено стихией, составляет, по оценке центра, свыше 124 тысячи человек, пострадало 182 тысячи домов, а всего наводнения затронули около 813 тысяч жителей республики.

"С момента начала стихийного бедствия США выделили более 775 тысяч долларов, а также неденежную помощь", — говорится в заявлении и. о. официального представителя госдепартамента Марка Тонера.

По его словам, на месте в Перу находятся четыре команды специалистов из США. Также, по его словам, США предоставили 10 вертолетов, которые участвуют в гуманитарных операциях. В регионе работают 13 оперативных центров, построенных и оборудованных США.

США продолжат поддерживать Перу и в последующие месяцы, уточнил Тонер.

Ранее власти Перу сообщили о временном перемещении 10 тысяч жителей региона Пиура, а также о выделении 2,5 миллиарда солей (примерно 766 миллионов долларов) на восстановительные работы в связи с обрушившимися на страну сильнейшими наводнениями. Эксперты называют эти наводнения одними из самых мощных за последние десятилетия, их причиной стал климатический феномен "Эль-Ниньо" в Тихом океане.