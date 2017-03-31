WSJ: Флинн готов дать показания о связях с Россией в обмен на иммунитет

ВАШИНГТОН, 31 мар — РИА Новости, Алексей Богдановский. Экс-советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн готов дать показания ФБР в обмен на иммунитет от уголовного преследования, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Флинн заявил, что готов говорить с агентами о "российском влиянии" на американские выборы, уточняет газета.

Позднее эту информацию подтвердил адвокат бывшего советника Роберт Келнер. Он отметил, что его клиент "может немало рассказать", и добавил, что "ни один разумный человек" в "подобной высоко политизированной атмосфере" не согласился бы на допрос "без гарантий в отношении несправедливого уголовного преследования".

Майкл Флинн ушел в отставку, после того как в прессе появились предположения о том, что генерал дезинформировал вице-президента США Майка Пенса и других представителей администрации о своем общении с российским послом Сергеем Кисляком.

Американские телеканалы со ссылкой на спецслужбы регулярно обвиняют Дональда Трампа в "связях с Россией", которые, по их утверждению, могли привести к победе Трампа на выборах. Москва неоднократно опровергала подобные обвинения. Утечки в СМИ о том, что представители предвыборного штаба Трампа общались с представителями российской разведки, в Кремле также назвали не опирающимися на факты. Опроверг их и Белый дом.