Amnesty International обвинила Ташкент в слежке за правозащитниками

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Международная неправительственная организация Amnesty International в своем ежегодном докладе обвинила власти Узбекистана в слежке за правозащитниками, журналистами и политическими активистами страны.

Amnesty International

Amnesty International — международная неправительственная организация, основанная в Великобритании в 1961 году. На ее сайте говорится, что ее миссия "состоит в проведении исследований и принятии мер, направленных на предотвращение и искоренение грубых нарушений прав человека".

При этом Amnesty International всегда подчеркивает, что является независимой организацией, находящейся на полном самофинансировании благодаря пожертвованиям. Однако в декларируемом принципе об отказе от денег от правительств или политических структур есть лазейка — Amnesty оставляет за собой право принимать средства от госучреждений, если они выделяются на образовательные проекты в сфере прав человека.

Благодаря этому организация получает финансирование от ряда правительств и международных структур. Среди них — госдепартамент США, британские власти, Европейская комиссия. По данным СМИ, солидные средства выделяются Amnesty International и американским миллиардером Джорджем Соросом через его фонд "Открытое общество".

Деятельность Amnesty International неоднократно подвергалась критике. Ее подозревают в предвзятости, избирательному подходу к публикуемой информации и даже в шпионаже. Против этой организации высказывались, в частности, власти России, Соединенных Штатов, Китая.

"Повсеместная слежка"

"Слежка за связями через интернет и по телефону в Узбекистане носит повсеместный характер и плохо контролируется", — говорится в докладе Amnesty International, поступившем в распоряжение РИА Новости.

Ссылаясь на данные доклада британской правозащитной организации Privacy International от 2014 года, Amnesty заявляет об использовании узбекскими властями системы СОРМ (система технических средств для обеспечения функций оперативно-розыскных мероприятий — ред.). По данным организации, она позволяет им тайно "получить прямой доступ к разговорам и связанным данным".

Организация также сообщает со ссылкой на внутренние документы за 2015 год итальянской компании Hacking Team, занимающейся продажей коммерческого шпионского ПО, о покупке Узбекистаном программы Remote Control System. Она позволяет властям заразить телефон или компьютер интересуемого лица вирусом и, таким образом, получить доступ к содержимому устройства, в том числе перехватывать разговоры, следить за передвижениями, а также активировать микрофон и камеру устройства.

Сотовые операторы

"Слежка в Узбекистане обеспечивается частными телекоммуникационными компаниями, которые обязаны предоставлять узбекским властям прямой дистанционный доступ к их сетям", — говорится в докладе.

Amnesty International, в частности, обвиняет сотовые операторы Узбекистана UCell и "Билайн" в том, что они способствуют ведению слежки властями страны.

"Атмосфера страха"

"Amnesty International зафиксировала серьезные нарушения прав человека в Узбекистане, в том числе повсеместное применение пыток службами безопасности и незаконное лишение свободы", — говорится в докладе организации.

Организация в докладе утверждает, что правозащитникам, критикам правительства и независимым журналистам приходится уезжать из страны, чтобы избежать ареста, преследования или запугивания со стороны служб безопасности и местных властей.

Кроме того, организация сообщает, что многие из тех, кто покинул страну, боятся связываться с членами своей семьи, так как тем могут угрожать допросы, преследование и задержание властями.

Рекомендации

В выводе к своему докладу Amnesty International призвала власти Узбекистана провести реформы законов, регулирующих деятельность разведывательных служб страны, чтобы "законодательство и методы работы разведки соответствовали международным праву и нормам по правам человека".

Организация рекомендовала прекратить любое притеснение и сбор информации о членах семьи лиц, подозреваемых в совершении преступления, и других, разыскиваемых властями по той или иной причине.

Amnesty International также сообщила о необходимости отменить требование на разрешение деятельности независимых журналистов, работающих для иностранных СМИ и позволить журналистам "действовать без препятствий со стороны закона". От других стран организация потребовала гарантировать невыдачу лицензий на технические средства наблюдения, пока в Узбекистане не будут проведены необходимые реформы.