Amnesty International обвинила Ташкент в слежке за правозащитниками

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Международная неправительственная организация Amnesty International в своем ежегодном докладе обвинила власти Узбекистана в слежке за правозащитниками, журналистами и политическими активистами страны.
Amnesty International
При этом Amnesty International всегда подчеркивает, что является независимой организацией, находящейся на полном самофинансировании благодаря пожертвованиям. Однако в декларируемом принципе об отказе от денег от правительств или политических структур есть лазейка — Amnesty оставляет за собой право принимать средства от госучреждений, если они выделяются на образовательные проекты в сфере прав человека.
Благодаря этому организация получает финансирование от ряда правительств и международных структур. Среди них — госдепартамент США, британские власти, Европейская комиссия. По данным СМИ, солидные средства выделяются Amnesty International и американским миллиардером Джорджем Соросом через его фонд "Открытое общество".
Деятельность Amnesty International неоднократно подвергалась критике. Ее подозревают в предвзятости, избирательному подходу к публикуемой информации и даже в шпионаже. Против этой организации высказывались, в частности, власти России, Соединенных Штатов, Китая.
"Повсеместная слежка"
Ссылаясь на данные доклада британской правозащитной организации Privacy International от 2014 года, Amnesty заявляет об использовании узбекскими властями системы СОРМ (система технических средств для обеспечения функций оперативно-розыскных мероприятий — ред.). По данным организации, она позволяет им тайно "получить прямой доступ к разговорам и связанным данным".
Организация также сообщает со ссылкой на внутренние документы за 2015 год итальянской компании Hacking Team, занимающейся продажей коммерческого шпионского ПО, о покупке Узбекистаном программы Remote Control System. Она позволяет властям заразить телефон или компьютер интересуемого лица вирусом и, таким образом, получить доступ к содержимому устройства, в том числе перехватывать разговоры, следить за передвижениями, а также активировать микрофон и камеру устройства.
Сотовые операторы
"Слежка в Узбекистане обеспечивается частными телекоммуникационными компаниями, которые обязаны предоставлять узбекским властям прямой дистанционный доступ к их сетям", — говорится в докладе.
Amnesty International, в частности, обвиняет сотовые операторы Узбекистана UCell и "Билайн" в том, что они способствуют ведению слежки властями страны.
"Атмосфера страха"
Организация в докладе утверждает, что правозащитникам, критикам правительства и независимым журналистам приходится уезжать из страны, чтобы избежать ареста, преследования или запугивания со стороны служб безопасности и местных властей.
Кроме того, организация сообщает, что многие из тех, кто покинул страну, боятся связываться с членами своей семьи, так как тем могут угрожать допросы, преследование и задержание властями.
Рекомендации
Организация рекомендовала прекратить любое притеснение и сбор информации о членах семьи лиц, подозреваемых в совершении преступления, и других, разыскиваемых властями по той или иной причине.
Amnesty International также сообщила о необходимости отменить требование на разрешение деятельности независимых журналистов, работающих для иностранных СМИ и позволить журналистам "действовать без препятствий со стороны закона". От других стран организация потребовала гарантировать невыдачу лицензий на технические средства наблюдения, пока в Узбекистане не будут проведены необходимые реформы.