США
31.0331 марта11:35МСК
USD56.38-0.65
EUR60.60-0.94
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

Amnesty International обвинила Ташкент в слежке за правозащитниками

02:0631.03.2017
8166918
Ташкент. Узбекистан. Архивное фото
© РИА Новости. Алексей Бабушкин
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Международная неправительственная организация Amnesty International в своем ежегодном докладе обвинила власти Узбекистана в слежке за правозащитниками, журналистами и политическими активистами страны.

Amnesty International

Баннер с логотипом организации Amnesty International. Архивное фото
© Фото: аккаунт Amnesty International на Facebook
Хакеры разместили свастику в Twitter-аккаунте Amnesty International
Amnesty International — международная неправительственная организация, основанная в Великобритании в 1961 году. На ее сайте говорится, что ее миссия "состоит в проведении исследований и принятии мер, направленных на предотвращение и искоренение грубых нарушений прав человека".

При этом Amnesty International всегда подчеркивает, что является независимой организацией, находящейся на полном самофинансировании благодаря пожертвованиям. Однако в декларируемом принципе об отказе от денег от правительств или политических структур есть лазейка — Amnesty оставляет за собой право принимать средства от госучреждений, если они выделяются на образовательные проекты в сфере прав человека.

Благодаря этому организация получает финансирование от ряда правительств и международных структур. Среди них — госдепартамент США, британские власти, Европейская комиссия. По данным СМИ, солидные средства выделяются Amnesty International и американским миллиардером Джорджем Соросом через его фонд "Открытое общество".

Деятельность Amnesty International неоднократно подвергалась критике. Ее подозревают в предвзятости, избирательному подходу к публикуемой информации и даже в шпионаже. Против этой организации высказывались, в частности, власти России, Соединенных Штатов, Китая.

"Повсеместная слежка"

Президент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
© РИА Новости. Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
В Amnesty International раскритиковали информационную доктрину Порошенко
"Слежка за связями через интернет и по телефону в Узбекистане носит повсеместный характер и плохо контролируется", — говорится в докладе Amnesty International, поступившем в распоряжение РИА Новости.

Ссылаясь на данные доклада британской правозащитной организации Privacy International от 2014 года, Amnesty заявляет об использовании узбекскими властями системы СОРМ (система технических средств для обеспечения функций оперативно-розыскных мероприятий — ред.). По данным организации, она позволяет им тайно "получить прямой доступ к разговорам и связанным данным".

Организация также сообщает со ссылкой на внутренние документы за 2015 год итальянской компании Hacking Team, занимающейся продажей коммерческого шпионского ПО, о покупке Узбекистаном программы Remote Control System. Она позволяет властям заразить телефон или компьютер интересуемого лица вирусом и, таким образом, получить доступ к содержимому устройства, в том числе перехватывать разговоры, следить за передвижениями, а также активировать микрофон и камеру устройства.

Сотовые операторы

"Слежка в Узбекистане обеспечивается частными телекоммуникационными компаниями, которые обязаны предоставлять узбекским властям прямой дистанционный доступ к их сетям", — говорится в докладе.

Amnesty International, в частности, обвиняет сотовые операторы Узбекистана UCell и "Билайн" в том, что они способствуют ведению слежки властями страны.

"Атмосфера страха"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
© РИА Новости. Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
В Кремле не согласны с обвинениями Amnesty International в адрес России
"Amnesty International зафиксировала серьезные нарушения прав человека в Узбекистане, в том числе повсеместное применение пыток службами безопасности и незаконное лишение свободы", — говорится в докладе организации.

Организация в докладе утверждает, что правозащитникам, критикам правительства и независимым журналистам приходится уезжать из страны, чтобы избежать ареста, преследования или запугивания со стороны служб безопасности и местных властей.

Кроме того, организация сообщает, что многие из тех, кто покинул страну, боятся связываться с членами своей семьи, так как тем могут угрожать допросы, преследование и задержание властями.

Рекомендации

Вид на вход в здание штаб-квартиры ЦРУ. Архивное фото
© Фото: Central Intelligence Agency
Amnesty International раскритиковала США за безнаказанность за пытки в ЦРУ
В выводе к своему докладу Amnesty International призвала власти Узбекистана провести реформы законов, регулирующих деятельность разведывательных служб страны, чтобы "законодательство и методы работы разведки соответствовали международным праву и нормам по правам человека".

Организация рекомендовала прекратить любое притеснение и сбор информации о членах семьи лиц, подозреваемых в совершении преступления, и других, разыскиваемых властями по той или иной причине.

Amnesty International также сообщила о необходимости отменить требование на разрешение деятельности независимых журналистов, работающих для иностранных СМИ и позволить журналистам "действовать без препятствий со стороны закона". От других стран организация потребовала гарантировать невыдачу лицензий на технические средства наблюдения, пока в Узбекистане не будут проведены необходимые реформы.

Комментировать
+
В мире
Комментарии
8 пользователей оставили 8 комментариев
Комментировать
Популярные комментарииВсе комментарии
fog71
А где же визги этой организации, когда в Мосуле сотнями гибнут мирные жители под бомбами пиндосовской клоакалиции? Кто их права на жизнь защитит?
06:23
31.03.2017
ОтветитьНе отвечать
uzpremium.eaa
Amnesty International - верх дермократии
совать свой грязный нос на нашу страну и наши внутренние дела это вам не трали вали
05:26
31.03.2017
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
 
DirectAdvert





Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
* Все поля обязательны к заполнению
Заявка успешно отправлена