Пушков: заявление США по Асаду показывает признание его силы

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Заявление американских властей относительно дальнейшей судьбы сирийского президента Башара Асада показывает признание его силы и отказ от провалившейся политики бывшего президента США Барака Обамы, считает российский сенатор Алексей Пушков.

В четверг госсекретарь США Рекс Тиллерсон, находясь в Анкаре с однодневным официальным визитом, заявил, что судьбу президента Сирии Башара Асада должен решить сирийский народ. Постпред США при ООН Никки Хейли в свою очередь сообщила, что уход президента Сирии Башара Асада больше не является приоритетом США в отношении этой страны.

"США уже не считают отстранение Асада своим приоритетом в Сирии. Этот сдвиг — признание его силы и отказа от провалившейся политики Обамы", — написал Пушков в своем микроблоге в Twitter.

США уже не считают отстранение Асада своим приоритетом в Сирии. Этот сдвиг — признание его силы и отказа от провалившейся политики Обамы. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 30 марта 2017 г.

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По словам Пушкова, когда в 2012 году Обама заявил, что дни сирийского президента сочтены, он не учел фактора России. "Теперь у него (Обамы) есть время считать дни Асада. Лишь бы со счета не сбился", — подытожил сенатор.