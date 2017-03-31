Антироссийские санкции сделали Путина сильнее, уверен экс-генсек НАТО

ВАШИНГТОН, 31 мар — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. Санкции Запада против России "непреднамеренно" сделали Владимира Путина еще сильнее, заявил бывший генеральный секретарь НАТО Андрес фог Расмуссен.

"У меня нет сомнений, что в действительности экономические санкции против России в некотором роде сделали Путина сильнее, потому что элита в России стала еще более зависимой от Кремля и от Путина", — сказал он, выступая в Hudson Institute на конференции "Санкции США против РФ: оценка их влияния и издержки".

Он пояснил, что теперь возможности внешнего финансирования очень ограничены.

"Так что мы непреднамеренно сделали Путина сильнее и сделали элиту в России еще более зависимой от Путина и Кремля. Это последствия. И тем не менее, я считаю, что санкции необходимы", — добавил Расмуссен.

Бывший генсек НАТО отметил, что, очевидно, "последствия должны наступить". "И если мы не хотим войны с Россией, то что еще нам остается делать, кроме как вводить санкции? И мы сделали это. Осознавая, что это может иметь негативные последствия. Но я считаю, что негативные последствия от бездействия были бы еще хуже", — полагает Расмуссен.

Отношения России и Запада ухудшились в связи с ситуацией в Крыму и на Украине. В июле 2014 года ЕС и США от точечных санкций против отдельных физлиц и компаний перешли к мерам против целых секторов российской экономики. В ответ Россия ограничила импорт продовольственных товаров из стран, которые ввели в отношении нее санкции.

Москва не раз заявляла, что считает абсурдным увязывать санкции Запада с реализацией минских договоренностей, поскольку Россия не является стороной внутриукраинского конфликта и субъектом соглашений по урегулированию. Также Москва неоднократно заявляла, что говорить с Россией на языке санкций контрпродуктивно.