Антироссийские санкции сделали Путина сильнее, уверен экс-генсек НАТО

ВАШИНГТОН, 31 мар — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. Санкции Запада против России "непреднамеренно" сделали Владимира Путина еще сильнее, заявил бывший генеральный секретарь НАТО Андрес фог Расмуссен.
Он пояснил, что теперь возможности внешнего финансирования очень ограничены.
"Так что мы непреднамеренно сделали Путина сильнее и сделали элиту в России еще более зависимой от Путина и Кремля. Это последствия. И тем не менее, я считаю, что санкции необходимы", — добавил Расмуссен.
Отношения России и Запада ухудшились в связи с ситуацией в Крыму и на Украине. В июле 2014 года ЕС и США от точечных санкций против отдельных физлиц и компаний перешли к мерам против целых секторов российской экономики. В ответ Россия ограничила импорт продовольственных товаров из стран, которые ввели в отношении нее санкции.
Москва не раз заявляла, что считает абсурдным увязывать санкции Запада с реализацией минских договоренностей, поскольку Россия не является стороной внутриукраинского конфликта и субъектом соглашений по урегулированию. Также Москва неоднократно заявляла, что говорить с Россией на языке санкций контрпродуктивно.