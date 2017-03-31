В США "Ангела смерти" забили до смерти в тюремной камере

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Американского серийного убийцу Дональда Харви по прозвищу "Ангел смерти" забили до смерти в тюремной камере, где он отбывал пожизненное заключение за убийство около 50 человек, сообщило агентство Ассошиэйтед Пресс.
Преступления выявили, когда во время вскрытия одной из жертв патологоанатом почувствовал запах отравляющего вещества. В 1987 году Харви признался в убийстве 37 человек. Позже он заявил, что несет ответственность за гибель еще 18 человек в больнице Цинциннати.
В суде Харви говорил, что многие из убитых пациентов были неизлечимо больны и он якобы пытался покончить с их страданиями. Однако бывший прокурор округа Гамильтон Артур Ней-младший, который вел дело в Цинциннати, заявил, что тот не был милосердным убийцей. "Он убивал потому, что ему это нравилось", — заявил представитель обвинения.