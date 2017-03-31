Хакеры разместили в Facebook Олланда приглашение на "отвальную вечеринку"

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Хакеры разместили на странице президента Франции Франсуа Олланда в Facebook приглашение прийти на "отвальную вечеринку" в связи с предстоящим истечением его полномочий.
Авторы шуточного приглашения в принципе известны: его распространяли в сети активисты движения "За отставку Олланда". Однако представители группы отрицают причастность к взлому аккаунта.
Выборы президента Франции пройдут в два тура 23 апреля и 7 мая. Олланд отказался от борьбы за второй мандат на посту главы государства.