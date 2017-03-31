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В мире

Пентагон прокомментировал учения в Германии с "русскими" статистами

00:5831.03.2017
(обновлено: 10:29 31.03.2017)
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Американские военные во время учений в Германии
© Flickr/ U.S. Department of Defense Current Photos/Gertrud Zach

ВАШИНГТОН, 31 мар — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Учения дислоцированных в Германии войск США с участием "русскоговорящих статистов" не являются подготовкой к каким-либо действиям, заявил РИА Новости официальный представитель Совместного многонационального центра по подготовке военнослужащих в Германии капитан Сухопутных сил США Крис Брэдли.

Солдаты вооруженных сил Германии. Архивное фото
© Flickr/ U.S. Army Europe
Почему армии США для маневров требуется "русское население"
Ранее в немецком кадровом агентстве Optronic HR подтвердили, что ищут русскоговорящих статистов для американских военных учений в Германии. Суточное вознаграждение составляет от 88 до 120 евро, учения будут длиться две недели. Параллельно с русскоязычными статистами набирают желающих со знанием польского или чешского языков. В пояснении на сайте агентства говорится, статисты нужны "для ролевых игр в тренировочных учениях армии США". С их помощью "будет представлено гражданское население в регионах, охваченных кризисом, таким образом, будет достигнут близкий к реальности сценарий учений для военнослужащих и, соответственно, оптимальная подготовка для их зарубежных миссий", сказано в сообщении.

"В нашем центре мы стараемся готовить военнослужащих наиболее близкими к реальности способами, чтобы гарантировать, что они смогут действовать во многих различных ситуациях", — сказал он, комментируя появление на официальном сайте Берлина объявления о поиске русскоговорящих статистов для участия в учениях, которые пройдут с 26 апреля на полигоне Хоэнефельс близ Нюрнберга.

Американский военный во время учений в Германии, архивное фото
© Flickr/ U.S. Department of Defense Current Photos/Pablo N. Piedra
Эксперт: "русскоговорящие статисты" на учениях армии США – полная дикость
Он отметил, что "эти сценарии не являются подготовкой к чему-либо, но нацелены на то, чтобы американские солдаты и союзники были готовы решать весь спектр проблем, с которыми они могут столкнуться в мире".

Брэдли напомнил, что "американские военные и их союзники готовятся на этом полигоне с 1952 года". "В условиях, когда мир изменился, мы изменили фокус нашей подготовки. В самых недавних учениях приняли участие 1250 человек из Канады, Чехии, Эстонии, Франции, Венгрии, Германии, Италии, Македонии, Латвии, Нидерландов и Словении", — отметил он.

По его словам, наличие людей, говорящих на разных языках, а также различных союзников, участвующих в учениях, обеспечивает комплексность сценариев.

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В мире
Комментарии
126 пользователей оставили 162 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
Santa Killaus
Гитлер перед нападением на Советский союз и то более тщательно скрывал свои приготовления, а здесь, США и Европа уже в открытую готовятся к войне против России. Стоит нам расслабиться и эти шакалы тут же накинутся на нас.
02:36
31.03.2017
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putnikwww
"Фокус" ваших учений - это ненависть к России на подсознательном уровне, вбиваемая в ваши головы с раннего детства и до глубокой старости вашими политиками и бизнесменами, которым нужен образ врага, под которого можно выбить деньги из государственного бюджета. Но вообще такие нездоровые "игры" ни к чему хорошему не приведут.
01:07
31.03.2017
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