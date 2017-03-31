Сенаторы штата Нью-Гемпшир отклонили запрет продавать российскую водку

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Сенаторы штата Нью-Гемпшир отклонили законопроект, предлагающий запретить продажу российской водки в ответ на утверждения о вмешательстве в американские выборы, в котором Вашингтон обвиняет Москву.

Законопроект был внесен в начале января лидером демократического меньшинства в сенате штата Джеффом Вудберном. Инициатива Вудберна предполагала создание специальной комиссии, которая помимо запрета на российскую водку должна была рассмотреть отказ пенсионного фонда штата от инвестиций в связанные с РФ активы.

Как сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс, законодатели штата в четверг рассмотрели предложение Вудберна и отвергли его.

Россия неоднократно опровергала сообщения о причастности к попыткам оказать влияние на выборы в США. Как заявляет Москва, подобные обвинения являются безосновательными.

Западные политики неоднократно обвиняли Россию в причастности к хакерским атакам против своих государственных институтов, но при этом никогда не предоставляли доказательств, впоследствии эти сообщения не подтверждались.