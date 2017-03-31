Госдеп осудил решение Верховного суда Венесуэлы

ВАШИНГТОН, 31 мар — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Госдепартамент США в четверг назвал "узурпацией власти" решение Верховного суда Венесуэлы взять на себя полномочия Национальной ассамблеи страны.

В четверг Верховный суд Венесуэлы заявил, что взял на себя законодательную власть парламента страны, который находится под контролем оппозиционеров, и лишил его депутатов иммунитета.

"США осуждают решение Верховного суда узурпировать полномочия демократически избранной Национальной ассамблеи", — говорится в сообщении и.о. официального представителя ведомства Марка Тонера. Отмечается, что "это нарушение демократических и конституционных норм самым серьезным образом наносит вред демократическим институтам Венесуэлы и лишает народ страны определять ее будущее с помощью выбранных представителей".

"Мы рассматриваем это как серьезный отход от демократии в Венесуэле", — заявил Тонер.

Он подчеркнул, что "демократические страны Западного полушария на состоявшейся на нынешней неделе встрече постоянного совета Организации американских государств призвали Венесуэлу уважать демократические структуры при поиске выхода из политического, экономического и гуманитарного кризиса".

"Мы призываем правительство Венесуэлы дать возможность Национальной ассамблее выполнять свои конституционные функции, как можно скорее провести выборы и немедленно выпустить всех политзаключенных", — отметил Тонер. Он также потребовал от Каракаса "выполнять свои обязательства".

Ранее 14 стран ОАГ обратились к властям Венесуэлы с просьбой освободить политических заключенных и выработать календарь проведения выборов. Среди подписантов заявления отсутствовали традиционные союзники Венесуэлы, входящие в этот блок, такие как Боливия, Никарагуа, Эквадор. Всего в ОАГ состоят 35 государств.

Ситуация в Венесуэле приобрела напряженный характер на фоне дефицита товаров, галопирующей инфляции и падения доходов государства, обусловленного снижением цен на нефть, а также институционального кризиса между исполнительной и законодательной ветвями власти после начала работы парламента под контролем оппозиции.