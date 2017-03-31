Богданов: Россия помогает Ираку как координационно, так и на практике

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Россия не только оказывает координационную поддержку Ираку в борьбе с терроризмом, но и предоставляет практическую помощь в виде поставок вооружения и подготовки кадров по линии военных ведомств, сообщил замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

Ранее президент Ирака Фуад Масум в интервью РИА Новости сообщил, что у Багдада нет никакого вето на закупки вооружений у России, Ирак хочет диверсифицировать источники поставок оружия. Он отметил, что сотрудничество с Россией в военно-технической области продолжается, в том числе за счет закупок воздушного и наземного оружия.

"Мы желаем нашим иракским друзьям успехов в борьбе с террористической угрозой и скорейшего освобождения Мосула от экстремистов. В этом плане у нас идет не просто координация и обмен мнениями, но и практическая помощь в виде поставок вооружения и подготовки кадров по линии наших военных ведомств", — рассказал Богданов RT.

Он также добавил, что позиция России по Ираку однозначна: терроризм — общая проблема, с которой надо бороться сообща. "Мы исходим из того, что это наш общий враг, с которым надо бороться консолидированными силами", — заключил он.

Координационный центр в Багдаде создан совместными усилиями военных ведомств РФ, Сирии, Ирана и Ирака. Его основные функции: сбор, обработка, обобщение и анализ текущих данных об обстановке в ближневосточном регионе в контексте борьбы с боевиками, распределение информации по назначению и оперативная передача генеральным штабам указанных стран.

Операция иракских военных и коалиции во главе с США по освобождению Мосула началась в октябре 2016 года, в ее ходе была освобождена восточная часть города. В середине февраля премьер Ирака Хайдер аль-Абади объявил о начале операции по освобождению западной части. Правительственные силы Ирака 24 февраля отбили военную базу и деревню к юго-западу от Мосула и вошли в жилые кварталы на западе города.