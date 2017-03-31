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В мире

Макрон "взрывает" Соцпартию Франции — и ранит сам себя

09:0031.03.2017
(обновлено: 09:24 31.03.2017)
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Мануэль Вальс после голосования на избирательном участке в городе Эври во втором туре праймериз социалистов
© РИА Новости. Ирина Калашникова
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости, Игорь Гашков. По мере приближения первого тура президентских выборов во Франции, назначенного на 23 апреля, политический пейзаж страны становится более определенным, при этом добавляет пикантности. Несмотря на то что на первичных выборах социалистов победил леворадикал Бенуа Амон, рейтинги этого кандидата едва превышают 10%. Единомышленники Олланда один за одним переходят в команду кандидата-центриста Эммануэля Макрона в надежде закрепиться вокруг фаворита, совершая, чтобы спастись, небольшое предательство.

© REUTERS/ Philippe Wojazer
Экс-премьер Франции Мануэль Вальс после объявления результатов второго тура праймериз социалистов. 29 января 2017 года

"Поцелуй смерти" для Эммануэля Макрона

Кандидат в президенты Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
© РИА Новости. Ирина Калашникова
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Опрос: Макрон одержит верх в первом туре выборов президента Франции
К настоящему времени миграция системных левых в сторону кандидата-центриста успела приобрести лавинообразный характер. Приблизительно 50 депутатов-социалистов официально заявили о поддержке Макрона, и компанию им составили несколько министров. Ключевой поворот состоялся накануне: 29 марта экс-премьер-министр Франции Мануэль Вальс заявил, что намерен голосовать за Макрона. И это при том, что 14 марта Вальс отвергал подобную возможность, а в январе подписал соглашение участников праймериз, по которому обязался поддержать победителя этих выборов, которым оказался Амон.

Переход Вальса под знамена Макрона может повлечь и дальнейший исход социалистов, в первых рядах которых ожидают экс-супругу Франсуа Олланда, действующего министра экологии Сеголен Руаяль. По информации газеты Le Figaro, бывшая жена президента давно сделала выбор в пользу Макрона и лишь ожидает подходящего повода, чтобы объявить об этом. На протяжении всего правления Олланда СМИ обсуждают влияние экс-жены на политика, а в последние месяцы и то, не поддержит ли президент Франции официально кандидата не от левых.

Подобный поворот событий, впрочем, способен навредить Макрону. "Переход Вальса — это поцелуй смерти для фаворита", — считает председатель совета региона Иль-де-Франс Валери Пекресс. Не скрывает своей радости и кандидат от правых Франсуа Фийон. Повод у него имеется: почти столь же непопулярный, как и сам Олланд, бывший номер два в его команде действительно способен отнять часть избирателей у Макрона, но едва ли добавит ему сторонников. С такими друзьями и враги могут оказаться не нужны.

Амон не рад

Бенуа Амон. Архивное фото
© РИА Новости. Ирина Калашникова
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Амон назвал предвыборную программу Макрона "болтовней"
Наиболее тяжелое впечатление происходящие события оказывают на официального кандидата от социалистов Бенуа Амона. Под впечатлением от дезертирства однопартийцев кандидат без обиняков заявил, что не ожидал "такого количества предательств". "Есть политики,  которые движутся туда, куда дует ветер, и ни во что не верят", — прокомментировал аутсайдер гонки бегство Вальса. Амону действительно не верят: его рейтинг, никогда не бывший высоким, последние недели стабильно идет вниз.

Проблемы Амона рискуют оказаться системными для всей Социалистической партии. Амон как ее официальный кандидат обещает наращивать социальные гарантии, сохраняя при этом членство в Евросоюзе. Однако экономическая статистика показывает, что на 100 евро, переданных ЕС, Франция получает в качестве обратных выплат только 70. Проевропейская политика требует существенного поправения курса и проведения в жизнь бюджетной экономии, что несовместимо с ростом социальных расходов. Пытаясь усидеть одновременно на двух стульях, кандидат-леворадикал убеждает немногих.

В особенности не верят Амону участники команды Олланда, ранее, в 2012-2014 годах, пытавшиеся вести Францию путем увеличения налогов. Эхо  провалившихся тогда реформ было слышно и в России, гражданство которой, скрываясь от драконовского налогообложения, принял актер Жерар Депардье. Повторять старые ошибки вместе с Амоном команда Олланда не хочет — и пытается присоединиться к Макрону.

Тупик в строительстве социализма

Кандидат в президенты Франции, лидер движения Непокорная Франция Жан-Люк Меланшон. Архивное фото
© РИА Новости. Ирина Калашникова
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Кандидат в лидеры Франции Меланшон намерен предложить выход страны из НАТО
Череда политических предательств оттеняет проблему, стоящую перед левыми. По сути дела, для них — и уже давно — актуален неприятный выбор: либо дальнейшая европейская интеграция ценой пересмотра социальных завоеваний, либо уход из Европы и протекционизм. Олланд, Вальс и новый кандидат части социалистов Макрон воплощают собой первую возможность. Вторая зарезервирована за коммунистической партией и поддержанным кандидатом Жаном-Люком Меланшоном. Амон заявляет о совмещении обоих путей, однако его фигуру, приобретающую комические черты, все меньше и меньше принимают в расчет.

После завершения кампании истеблишменту Соцпартии и ее избирателям предстоит определиться, чего они хотят больше — социальных расходов или европейского будущего. И выбор встанет тем острее, если Амон, в соответствии с прогнозами, займет пятое место. После подобного результата аналитики допускают распад Соцпартии на классических левых, аналог которых можно отыскать и в России, и леволибералов-макронистов. Возможно, так считает и Вальс — и в таком случае свой выбор он уже сделал.

 

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В мире
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Anatoly Kizlyuk
Ротшильды рулят.
09:52
31.03.2017
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