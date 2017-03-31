В ближайшее время прокуратура Черногории должна сформулировать окончательное обвинение по так называемому «делу о попытке государственного переворота»: осенью прошлого года прямо в день выборов группа сербских и русских националистов якобы при поддержке «российских государственных структур» планировала захватить парламент и убить премьер-министра Черногории Мило Джукановича. Ключевой (по факту единственный!) свидетель обвинения — Александр Синджелич, один из лидеров заговорщиков, руководитель пророссийской организации «Сербские волки», который к тому же воевал на юго-востоке Украины на стороне ДНР/ЛНР. В голове обывателя все сразу «схлопывается» — вот он, «след Кремля». Наш корреспондент отправился в Донецк, чтобы разобраться в прошлом свидетеля Синджелича.
В день парламентских выборов, 16 октября 2016 года, в Черногории должен был состояться государственный переворот — уверены в прокуратуре страны. Несколько сотен заговорщиков из Сербии и Черногории (только 14 человек было арестовано) должны были свергнуть законную власть. Центральным руководителем заговора был назван Александр Синджелич: именно он координировал все действия путчистов.
В качестве доказательства следователи опубликовали видеозапись с рядами изъятых кастетов, мотков колючей проволоки, квадрокоптером и амуницией.
Чуть позже специальный прокурор Черногории Миливое Катнич расскажет, что к заговору также причастны двое граждан России — некие Эдуард Шишмаков и Владимир Попов, а кроме того, в происшедшее «были включены российские государственные структуры». Заговор приобрел по-настоящему международный масштаб.
А главное — появился удобный способ объяснить населению, зачем же Черногории в 2017 году вступать в НАТО.
Консенсуса по этому вопросу до сих пор нет: примерно половина населения «против», а другая половина — «за».
Сегодня глава путчистов Александр — или Саша — Синджелич имеет особый статус «свидетеля, заключившего сделку со следствием». Он признал свою вину и активно сотрудничает с прокуратурой — становым хребтом обвинения являются его показания.
Все, что гласно рассказывают следователи журналистам и что негласно попадает в черногорские и другие СМИ через источники в прокуратуре или полиции, известно со слов Синджелича. В том случае, если суд признает его виновным, он вправе за свое сотрудничество рассчитывать на самое минимальное, даже условное наказание.
Первое, что выяснилось в Донецке, — Синджелич не воевал, хотя среди сербов, сражавшихся в Донбассе, он известен. У него, мягко говоря, очень спорная репутация: Синджелич инициировал разного рода якобы гуманитарные проекты, собирал в Белграде деньги «на нужды добровольцев» и «жертв войны», но потом деньги бесследно исчезали.
Никто на передовой его не видел, — рассказывает Деян Берич, снайпер армии ДНР с позывным Деки, возможно, самый известный сербский доброволец. — Какие-то дела, связанные с Донецком, у него, возможно, были в Сербии. Он вроде бы пытался собирать какие-то деньги, но куда эти деньги шли, никто не знает. Все, что я знаю и слышал об этом человеке, говорит в пользу той версии, что он был кем-то вроде мелкого жулика. Деньги он действительно очень любил
Еще одно направление работы Синджелича по Донбассу — ожесточенные споры и «разборки» с теми сербами, которые поехали воевать в непризнанные республики. В своем микроблоге Twitter националист называл себя «истребителем вредителей». Повод для выяснения отношений мог быть самый разный: неправильная политическая позиция, недостаточная «чистота крови», личная неприязнь или денежные разногласия. Благодаря кипучей деятельности Синджелича, лояльная Донбассу сербская среда постоянно разрывалась разного рода конфликтами и склоками.
Так, Синджелич публиковал в интернете материалы, в которых обвинял в мошенничестве и финансовых злоупотреблениях Братислава Живковича, командира «Отряда имени Йована Шевича», в какой-то момент одного из наиболее крупных сербских формирований в ДНР/ЛНР.
Синджелич также утверждал, что Живкович «не может быть настоящим сербским националистом и не является чистокровным сербом».
И хотя Синджелич в боевых действиях участия не принимал, в Белграде он любил «пиариться» на теме Донецка и Луганска: фотографировался и делал видеозаписи на фоне флагов непризнанных республик и российского флага, носил георгиевскую ленту.
Синджелич поддерживал контакты и даже приятельские отношения с двумя выходцами из Сербии, которые действительно были в Донбассе, — Радомиром Почучей и Владом Станичем. Это очень показательная связь. Почуча и Станич «отметились» в Донецке не подвигами на линии фронта, а попыткой в 2015 году убить Деяна Берича. Опять же из-за денег.
Берич обвинил Горана Геровца, ответственного за снабжение сербских добровольцев, в присвоении средств, после чего Геровц отправляет к обвинителю убийц, но тех арестовала контрразведка ДНР. Сначала задержанных хотели судить, но потом просто выдворили из республики. Источник РИА Новости в МГБ ДНР рассказал, что сделали это, чтобы «не лить грязь на добровольческое движение во время судебного процесса».
Я присутствовал на допросе, они очень плохо знали русский, — рассказывает Берич. — Станич во всем сразу признался, сказал, что меня приказали «ликвидировать»
Но круг знакомств Синджелича гораздо шире и интереснее.
Еще один хороший общий знакомый Синджелича, Почучи и Станича — политолог Венцислав Буич, директор Фонда СЕАС (Сербско-Евроатлантическое сотрудничество). По словам Берича, это четверка регулярно встречалась и в Белграде, и в Москве. Буич симпатизирует НАТО, агитирует за вступление Сербии в альянс, по некоторым данным получает гранты на свои исследования от структур, связанных с НАТО.
Однако это совсем не мешало Буичу доверительно общаться с якобы пророссийским ультранационалистом Синджеличем, запросто делящимся с ним информацией, которая по всем «шпионским» канонам должна быть секретной и конфиденциальной.
Например, Буич опубликовал видеозапись беседы с Синджеличем по Skype, на которой тот снова предъявляет претензии к Живковичу, обещает «избить при встрече», хвастает связями в Министерстве обороны России, куда он намерен пойти сразу после того, как прилетит в Москву «решать там вопросы».
В конце разговора супервлиятельный Синджелич просит у политолога «хоть немного денег», которые обещает вскоре отдать. Буич ему отказывает, говорит, что не сможет помочь «в этот раз».
Обвинение представляет Синджелича как лидера пророссийской организации с устрашающим названием «Сербские волки». Вот только в этой организации он был и руководителем, и единственным членом. Все последние годы Синджелич пытался участвовать в сербском националистическом движении. В 2013 году он пробовал вступить в «Равногорское четническое движение», но получил отказ по причине «низких моральных качеств».
Впрочем, это его совершенно не смутило: он продолжал вращаться в националистических «тусовках» Белграда и еще больше активизировал эту деятельность с началом военных действий на юго-востоке Украины. Теперь его также интересовало добровольческое движение.
Обычно это выглядело так: он начинал очень много рассказывать о своих возможностях, больших людях, которых он знает, говорил, что может выйти на любого министра, на кого угодно еще. Что у него «все под контролем» и везде есть надежные люди, связи, — рассказывает сербский политический активист Драгон Минич.
«В первые минуты это могло привлекать, а потом сильно отталкивало. Он производил впечатление не шпиона какого-нибудь, а сумасшедшего, помешанного. Его скорее сторонились, но на кого-то он мог, видимо, произвести впечатление».
По словам Минича, Синджелича сторонились еще по двум причинам. Во-первых, у него был чрезвычайно буйный нрав — он по любому поводу и даже без такового лез в драку. Во-вторых, его изначально очень многие считали полицейским «стукачем»: подозревали в платном сотрудничестве как с сербскими, так и с черногорскими правоохранительными органами (до 2006 года Сербия и Черногория были членами одного конфедеративного Государственного союза).
Дело в том, что Синджелич имеет еще и уголовное прошлое — был осужден за двойное убийство. А вот обстоятельства его освобождения обросли легендами.
Вроде как он получил справку о «невменяемости», и его на основании этой справки отпустили, — продолжает Минич. — Как в таком случае он может быть свидетелем?
«Раньше у нас просто были опасения, что он кому надо сообщает о каких-то беседах. А теперь, как я думаю, он все свои разговоры с разными людьми за последние годы выдал за подготовку этого "переворота"».
Данные о криминальном прошлом Синджелича РИА Новости подтвердили также Деян Берич и известный сербский адвокат Горан Петрониевич, который защищает другого обвиняемого по делу о «попытке переворота» — Братислава Дикича, отставного офицера сербской полиции. Дикич вину не признал и объявил голодовку.
Петрониевич также рассказал, что службы безопасности Черногории не гонялись за Синджеличем и не выслеживали его на конспиративных квартирах. Просто в один прекрасный момент, незадолго до даты «переворота», он сам сдался черногорским властям, заключил сделку со следствием и сдал «подельников» — все рассказал.
Наверное, заговорщика мучила совесть.
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