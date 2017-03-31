В день парламентских выборов, 16 октября 2016 года, в Черногории должен был состояться государственный переворот — уверены в прокуратуре страны. Несколько сотен заговорщиков из Сербии и Черногории (только 14 человек было арестовано) должны были свергнуть законную власть. Центральным руководителем заговора был назван Александр Синджелич: именно он координировал все действия путчистов.

В качестве доказательства следователи опубликовали видеозапись с рядами изъятых кастетов, мотков колючей проволоки, квадрокоптером и амуницией.