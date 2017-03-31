За «русским заговором» в Черногории стоит сербский уголовник
Расследование РИА Новости
Андрей Веселов
Плакат с предвыборной агитацией Мило Джукановича в Черногории. 14 октября 2016
© AFP 2017/ Savo Prelevic

В ближайшее время прокуратура Черногории должна сформулировать окончательное обвинение по так называемому «делу о попытке государственного переворота»: осенью прошлого года прямо в день выборов группа сербских и русских националистов якобы при поддержке «российских государственных структур» планировала захватить парламент и убить премьер-министра Черногории Мило Джукановича. Ключевой (по факту единственный!) свидетель обвинения — Александр Синджелич, один из лидеров заговорщиков, руководитель пророссийской организации «Сербские волки», который к тому же воевал на юго-востоке Украины на стороне ДНР/ЛНР. В голове обывателя все сразу «схлопывается» — вот он, «след Кремля». Наш корреспондент отправился в Донецк, чтобы разобраться в прошлом свидетеля Синджелича.

Александр Синджелич
© Фото: аккаунт Александра Синджелича в Facebook

В день парламентских выборов, 16 октября 2016 года, в Черногории должен был состояться государственный переворот — уверены в прокуратуре страны. Несколько сотен заговорщиков из Сербии и Черногории (только 14 человек было арестовано) должны были свергнуть законную власть. Центральным руководителем заговора был назван Александр Синджелич: именно он координировал все действия путчистов.

В качестве доказательства следователи опубликовали видеозапись с рядами изъятых кастетов, мотков колючей проволоки, квадрокоптером и амуницией.

Чуть позже специальный прокурор Черногории Миливое Катнич расскажет, что к заговору также причастны двое граждан России — некие Эдуард Шишмаков и Владимир Попов, а кроме того, в происшедшее «были включены российские государственные структуры». Заговор приобрел по-настоящему международный масштаб. 

А главное — появился удобный способ объяснить населению, зачем же Черногории в 2017 году вступать в НАТО.

Консенсуса по этому вопросу до сих пор нет: примерно половина населения «против», а другая половина — «за».

«Истребитель вредителей»

Сегодня глава путчистов Александр — или Саша — Синджелич имеет особый статус «свидетеля, заключившего сделку со следствием». Он признал свою вину и активно сотрудничает с прокуратурой — становым хребтом обвинения являются его показания.

Все, что гласно рассказывают следователи журналистам и что негласно попадает в черногорские и другие СМИ через источники в прокуратуре или полиции, известно со слов Синджелича. В том случае, если суд признает его виновным, он вправе за свое сотрудничество рассчитывать на самое минимальное, даже условное наказание.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Один из самых известных сербских добровольцев, снайпер армии ДНР Деян Берич очень нелестно отзывается об Александре Синджеличе
© Фото: страница Деяна Берича в социальной сети Вконтакте

Первое, что выяснилось в Донецке, — Синджелич не воевал, хотя среди сербов, сражавшихся в Донбассе, он известен. У него, мягко говоря, очень спорная репутация: Синджелич инициировал разного рода якобы гуманитарные проекты, собирал в Белграде деньги «на нужды добровольцев» и «жертв войны», но потом деньги бесследно исчезали.

Никто на передовой его не видел, — рассказывает Деян Берич, снайпер армии ДНР с позывным Деки, возможно, самый известный сербский доброволец. — Какие-то дела, связанные с Донецком, у него, возможно, были в Сербии. Он вроде бы пытался собирать какие-то деньги, но куда эти деньги шли, никто не знает. Все, что я знаю и слышал об этом человеке, говорит в пользу той версии, что он был кем-то вроде мелкого жулика. Деньги он действительно очень любил

Еще одно направление работы Синджелича по Донбассу — ожесточенные споры и «разборки» с теми сербами, которые поехали воевать в непризнанные республики. В своем микроблоге Twitter националист называл себя «истребителем вредителей». Повод для выяснения отношений мог быть самый разный: неправильная политическая позиция, недостаточная «чистота крови», личная неприязнь или денежные разногласия. Благодаря кипучей деятельности Синджелича, лояльная Донбассу сербская среда постоянно разрывалась разного рода конфликтами и склоками.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Страница Александра Синджелича в микроблоге Twitter
© РИА Новости

Так, Синджелич публиковал в интернете материалы, в которых обвинял в мошенничестве и финансовых злоупотреблениях Братислава Живковича, командира «Отряда имени Йована Шевича», в какой-то момент одного из наиболее крупных сербских формирований в ДНР/ЛНР. 

Синджелич также утверждал, что Живкович «не может быть настоящим сербским националистом и не является чистокровным сербом».

Александр Синджелич
© Фото: аккаунт Александра Синджелича в Facebook

И хотя Синджелич в боевых действиях участия не принимал, в Белграде он любил «пиариться» на теме Донецка и Луганска: фотографировался и делал видеозаписи на фоне флагов непризнанных республик и российского флага, носил георгиевскую ленту.

Попытка убийства в Донецке

Синджелич поддерживал контакты и даже приятельские отношения с двумя выходцами из Сербии, которые действительно были в Донбассе, — Радомиром Почучей и Владом Станичем. Это очень показательная связь. Почуча и Станич «отметились» в Донецке не подвигами на линии фронта, а попыткой в 2015 году убить Деяна Берича. Опять же из-за денег.

Берич обвинил Горана Геровца, ответственного за снабжение сербских добровольцев, в присвоении средств, после чего Геровц отправляет к обвинителю убийц, но тех арестовала контрразведка ДНР. Сначала задержанных хотели судить, но потом просто выдворили из республики. Источник РИА Новости в МГБ ДНР рассказал, что сделали это, чтобы «не лить грязь на добровольческое движение во время судебного процесса».

Я присутствовал на допросе, они очень плохо знали русский, — рассказывает Берич. — Станич во всем сразу признался, сказал, что меня приказали «ликвидировать»

Но круг знакомств Синджелича гораздо шире и интереснее.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Радомир Почуча, Влад Станич, Александр Синджелич и Венцислав Буич. В одной компании: люди, пытавшиеся убить Деяна Берича, организатор «переворота» в Черногории и симпатизирующий НАТО политолог
© Фото: страница Деяна Берича в социальной сети Вконтакте

Еще один хороший общий знакомый Синджелича, Почучи и Станича — политолог Венцислав Буич, директор Фонда СЕАС (Сербско-Евроатлантическое сотрудничество). По словам Берича, это четверка регулярно встречалась и в Белграде, и в Москве. Буич симпатизирует НАТО, агитирует за вступление Сербии в альянс, по некоторым данным получает гранты на свои исследования от структур, связанных с НАТО.

Однако это совсем не мешало Буичу доверительно общаться с якобы пророссийским ультранационалистом Синджеличем, запросто делящимся с ним информацией, которая по всем «шпионским» канонам должна быть секретной и конфиденциальной.

Например, Буич опубликовал видеозапись беседы с Синджеличем по Skype, на которой тот снова предъявляет претензии к Живковичу, обещает «избить при встрече», хвастает связями в Министерстве обороны России, куда он намерен пойти сразу после того, как прилетит в Москву «решать там вопросы».

В конце разговора супервлиятельный Синджелич просит у политолога «хоть немного денег», которые обещает вскоре отдать. Буич ему отказывает, говорит, что не сможет помочь «в этот раз».

Одинокий волк со справкой об освобождении

Обвинение представляет Синджелича как лидера пророссийской организации с устрашающим названием «Сербские волки». Вот только в этой организации он был и руководителем, и единственным членом. Все последние годы Синджелич пытался участвовать в сербском националистическом движении. В 2013 году он пробовал вступить в «Равногорское четническое движение», но получил отказ по причине «низких моральных качеств».

Впрочем, это его совершенно не смутило: он продолжал вращаться в националистических «тусовках» Белграда и еще больше активизировал эту деятельность с началом военных действий на юго-востоке Украины. Теперь его также интересовало добровольческое движение.

Обычно это выглядело так: он начинал очень много рассказывать о своих возможностях, больших людях, которых он знает, говорил, что может выйти на любого министра, на кого угодно еще. Что у него «все под контролем» и везде есть надежные люди, связи, — рассказывает сербский политический активист Драгон Минич.

«В первые минуты это могло привлекать, а потом сильно отталкивало. Он производил впечатление не шпиона какого-нибудь, а сумасшедшего, помешанного. Его скорее сторонились, но на кого-то он мог, видимо, произвести впечатление».

Подозреваемый в подготовке нападения в день парламентских выборов в Черногории. 16 октября 2016
© AP Photo/ Darko Vojinovic

По словам Минича, Синджелича сторонились еще по двум причинам. Во-первых, у него был чрезвычайно буйный нрав — он по любому поводу и даже без такового лез в драку. Во-вторых, его изначально очень многие считали полицейским «стукачем»: подозревали в платном сотрудничестве как с сербскими, так и с черногорскими правоохранительными органами (до 2006 года Сербия и Черногория были членами одного конфедеративного Государственного союза).

Дело в том, что Синджелич имеет еще и уголовное прошлое — был осужден за двойное убийство. А вот обстоятельства его освобождения обросли легендами.

Вроде как он получил справку о «невменяемости», и его на основании этой справки отпустили, — продолжает Минич. — Как в таком случае он может быть свидетелем?

«Раньше у нас просто были опасения, что он кому надо сообщает о каких-то беседах. А теперь, как я думаю, он все свои разговоры с разными людьми за последние годы выдал за подготовку этого "переворота"».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Данные о криминальном прошлом Синджелича РИА Новости подтвердили также Деян Берич и известный сербский адвокат Горан Петрониевич, который защищает другого обвиняемого по делу о «попытке переворота» — Братислава Дикича, отставного офицера сербской полиции. Дикич вину не признал и объявил голодовку.

Петрониевич также рассказал, что службы безопасности Черногории не гонялись за Синджеличем и не выслеживали его на конспиративных квартирах. Просто в один прекрасный момент, незадолго до даты «переворота», он сам сдался черногорским властям, заключил сделку со следствием и сдал «подельников» — все рассказал.

Наверное, заговорщика мучила совесть.

 

 

 

 

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