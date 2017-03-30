Расмуссен считает, что сотрудничество России и НАТО может быть более тесным

ВАШИНГТОН, 30 мар — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. Сотрудничество РФ и НАТО может быть более тесным, у Москвы и альянса есть общие интересы, заявил РИА Новости бывший генеральный секретарь НАТО Андрес фог Расмуссен.

"Прежде всего я хочу подчеркнуть, что когда я вступил в должность генсека НАТО в августе 2009 года, то моим приоритетом было развитие, что я называю, стратегического партнерства между НАТО и Россией. Я отметил это в качестве своего первого пункта, потому что очень часто возникает недопонимание, что я настроен антироссийски. Нет, я не против России", — сообщил собеседник агентства.

Расмуссен отметил, что, напротив, считает, что у РФ и НАТО "есть общие интересы, для того чтобы сотрудничать даже более тесно, чем это происходит сейчас".

"Я верил в это до марта 2014 года, когда президент Путин напал на Украину и аннексировал Крым. Так что мне пришлось изменить свое мнение. Я сказал: "Хорошо, мы должны в таком случае адаптироваться к новой ситуации в области безопасности в Европе". С этих пор мы ввели санкции", — добавил датский политик.