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В мире

Washington Times рассказала о риске нового "Чернобыля" на Украине

23:2230.03.2017
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Чернобыльская АЭС. Архивное Фото.
© AFP 2017/ Sergei Supinsky

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Ядерная отрасль Украины находится в опасном состоянии, и риск инцидента, подобного аварии на Чернобыльской АЭС, значительно выше, чем принято считать, пишет газета Washington Times.

Запорожская АЭС. Архивное фото
© Фото: Ralf1969
Второй энергоблок Запорожской АЭС отключили от сети

Главная проблема, от которой страдает украинская ядерная энергетика — коррупция, поразившая всю страну, говорится в статье. Она порождает безответственность и халатность в управлении ядерной инфраструктурой, с помощью которой страна вырабатывает 53% энергии.

За всем, происходящим на ядерных объектах страны, теоретически должна надзирать Государственная инспекция ядерного регулирования, которая по закону является независимым органом. Однако за последние годы стандартной практикой стало назначение глав ведомства государственной компанией "Энергоатом" вместо организации независимого выборного процесса, утверждает автор. Создается ситуация, при которой регулирующий орган фактически подчинен регулируемому, и если руководство "Энергоатома" неспособно обеспечить соблюдение стандартов безопасности, оно просто информирует об этом регулирующее ведомство, и то продлевает сроки устранения недочетов, пренебрегая безопасностью.

Новое укрытие над четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС. Архивное фото
© РИА Новости. Пресс-служба президента Украины/Михаил Палинчак
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В Чернобыле построят железную дорогу для вывоза отработавшего топлива

При этом многие посты в Госатомрегулировании Украины долгие годы пустуют. Автор приводит в качестве примера должность главного государственного инспектора по ядерной и радиационной безопасности, которая остается вакантной уже три года.

В подобной обстановке безответственности "Энергоатом" не видит необходимости строго соблюдать предписания МАГАТЭ и нанимать для проведения материально-технического обслуживания проверенные компании. Вместо этого ведомство обращается к сомнительным фирмам, не имеющим никакого опыта работ в отрасли. Проверки международных надзорных органов проходят редко и носят показной характер, пишет издание.

Небоскребы на берегу района Тюо в Токио. Архивное фото
© РИА Новости. Наталья Селиверстова
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Westinghouse Electric начала процедуру банкротства

Кроме того, Запад настойчиво продвигал продукцию компании Westinghouse — подразделения японской корпорации Toshiba — в качестве альтернативного топлива для АЭС на Украине и в Восточной Европе. Делалось это не из соображений безопасности или выгоды, а для того, чтобы повредить российским интересам в регионе, считает автор. Однако проблема в том, что для украинских реакторов топливо Westinghouse подходит хуже, чем российское, что влечет риск аварии. В довершение всех бед, 29 марта 2017 года Westinghouse начала процедуру банкротства, что ставит под вопрос возможность дальнейшего использования данного топлива на украинских АЭС.

Остается надеяться, что Киев осознает ту опасность, которую несет состояние ядерной отрасли страны не только ее гражданам, но и всей Европе, и сумеет предотвратить возможность повторения трагедии Чернобыля, заключает автор.

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В мире
Комментарии
4 пользователя оставили 4 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
Banderlog.67
Ситуация там всё больше напоминает обезьяну с гранатой. Вот без преувеличений - именно так!
23:39
30.03.2017
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maks.chuprin.87
Печально это всё... С АЭС шутки плохи, вот только до Киева это не доходит! (( Видать Чернобыль ничему не научил их...
00:10
31.03.2017
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