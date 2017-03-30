Расмуссен призвал к новым санкциям против России

ВАШИНГТОН, 30 мар — РИА новости, Татьяна Калмыкова. Бывший генеральный секретарь НАТО Андрес фог Расмуссен заявил РИА Новости, что необходимо рассмотреть введение новых санкций против России из-за ситуации вокруг Украины.

"Не так давно Россия признала, что сепаратисты завладели украинскими предприятиями на востоке Украины. Я считаю, что, очевидно, необходимо ввести санкции против тех компаний, которые были вовлечены в экспроприацию (бизнеса — ред.). Я также считаю, что необходимо рассмотреть расширение круга людей, на которых будут распространяться санкции, из-за нарушения прав человека, к примеру, крымских татар", — сказал собеседник агентства.

Расмуссен отметил, что "судя по разговорам здесь в Вашингтоне, этот вариант (усиления санкций против РФ — ред.) рассматривается".

"Будет ли это воплощено в жизнь? Я считаю, что это в большей степени зависит от поведения РФ. И мое мнение заключается в том, что если Россия продолжит вести себя агрессивно и продолжит дестабилизировать ситуацию на востоке Украины, тогда санкции должны быть усилены", — добавил он.