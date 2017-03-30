Расмуссен не исключил признания Крыма в качестве "свободного образования"

ВАШИНГТОН, 30 мар — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. Бывший генеральный секретарь НАТО Андрес фог Расмуссен не исключил в будущем признания Крыма в качестве "свободного образования".

"Я бы не стал исключать возможность, что однажды в будущем обстоятельства позволят нам приветствовать Крым в качестве свободного образования: будь он интегрирован в состав Украины или каким-либо другим образом… Я не буду исключать возможность, что может возникнуть новая ситуация", — сказал он, выступая в Hudson Institute на конференции "Санкции США против РФ: оценка их влияния и издержки".

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