Экс-кандидат в президенты США заявил об атаках "российских хакеров"

ВАШИНГТОН, 30 мар — РИА Новости, Алексей Богдановский. Экс-кандидат в президенты США, сенатор Марко Рубио выступил в четверг с утверждением, что компьютеры сотрудников его бывшего предвыборного штаба пытались атаковать с российских IP-адресов.

"В июле 2016 года, сразу после того как я объявил о том, что буду избираться в сенат США, бывшие члены моего предвыборного штаба на президентских выборах, у которых был доступ к внутренней информации моей кампании, были целью (атаки) с IP-адресов, находящихся в неизвестном месте в России. Эти усилия были неудачными", — сказал Рубио на слушаниях в сенатском комитете по разведке.

"Также сообщаю комитету, что за последние 24 часа, около 10:45 утра вчера, была предпринята попытка против бывших сотрудников моего предвыборного штаба с доступом к внутренней информации, опять же с IP-адресов в неизвестной точке России. Эта попытка тоже была неуспешной", — добавил Рубио.

Слушания в сенате посвящены "российскому вмешательству" в выборы в США в 2016 году. Рубио претендовал на номинацию Республиканской партии в президенты, но проиграл Дональду Трампу.

Россия неоднократно опровергала обвинения американских спецслужб в попытках повлиять на выборы в США. Утечки в СМИ о том, что представители предвыборного штаба Дональда Трампа постоянно общались с представителями российской разведки, в Кремле также назвали не опирающимися на факты. Опроверг их и Белый дом.