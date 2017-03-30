В Пентагоне рассказали, зачем ищут русскоязычных статистов для учений

БЕРЛИН, 30 мар — РИА Новости. Представитель американской армии в Германии Ули Геллерманн прокомментировал информацию о поиске русскоговорящих статистов для американских военных учений.
Ранее в немецком кадровом агентстве Optronic HR подтвердили, что ищут русскоговорящих статистов для американских военных учений в Германии.
В письменном ответе на запрос об интервью РИА Новости Геллерманн заявил, что в настоящее время они не дают интервью.
"Что я могу вам сказать, это, что здесь, в Объединённом учебном центре отработки вопросов боевой готовности (JMRC), наша цель заключается в подготовке войск наиболее реалистичным путем, а также обеспечивать их способность действовать во многих разных ситуациях… Наша цель в качестве тренеров в JMRC заключается в том, чтобы видеть, как все, кто здесь тренируется, выполняют свои основные задачи наилучшим возможным образом. Это включает возможность четко общаться с гражданским и военным персоналом из разных стран", — говорится в ответе Геллерманна.
Ранее информация о вакансии появилась на официальном портале Берлина. Ее подала компания Optronic HR, которая уже в течение 15 лет занимается подбором временного персонала для американских военных учений в Германии. Суточное вознаграждение составляет от 88 до 120 евро, учения пройдут в течение двух недель на полигоне Хоэнефельс под Нюрнбергом. Параллельно с русскоязычными статистами ведется набор желающих со знанием польского или чешского языков.
В пояснении на сайте говорится: "Ведется поиск статистов для ролевых игр в тренировочных учениях армии США. При помощи статистов будет представлено гражданское население в регионах, охваченных кризисом. Таким образом, будет достигнут близкий к реальности сценарий учений для военнослужащих и, соответственно, оптимальная подготовка для их зарубежных миссий".
В немецком Федеральном агентстве по труду (Bundesagentur für Arbeit) обещали изучить объявление о поиске "статистов со знанием русского языка" для учений армии США.