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В мире

В Пентагоне рассказали, зачем ищут русскоязычных статистов для учений

22:3930.03.2017
(обновлено: 22:48 30.03.2017)
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Американские военные во время учений. Архивное фото
© РИА Новости. Стрингер
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БЕРЛИН, 30 мар — РИА Новости. Представитель американской армии в Германии Ули Геллерманн прокомментировал информацию о поиске русскоговорящих статистов для американских военных учений.

Солдаты армии США. Архивное фото
© РИА Новости. Алексей Олисько
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В Германии изучат объявление о поиске "русских статистов" для учений ВС США

Ранее в немецком кадровом агентстве Optronic HR подтвердили, что ищут русскоговорящих статистов для американских военных учений в Германии.

В письменном ответе на запрос об интервью РИА Новости Геллерманн заявил, что в настоящее время они не дают интервью.

"Что я могу вам сказать, это, что здесь, в Объединённом учебном центре отработки вопросов боевой готовности (JMRC), наша цель заключается в подготовке войск наиболее реалистичным путем, а также обеспечивать их способность действовать во многих разных ситуациях… Наша цель в качестве тренеров в JMRC заключается в том, чтобы видеть, как все, кто здесь тренируется, выполняют свои основные задачи наилучшим возможным образом. Это включает возможность четко общаться с гражданским и военным персоналом из разных стран", — говорится в ответе Геллерманна.

Американский военный во время учений в Германии, архивное фото
© Flickr/ U.S. Department of Defense Current Photos/Pablo N. Piedra
Эксперт: "русскоговорящие статисты" на учениях армии США – полная дикость
"Во время самых последних учений здесь, тут было около 1250 участников из стран НАТО и (программы — ред.) "Партнерство во имя мира", таких как Канада, Чехия, Эстония, Франция, Венгрия, Германия, Италия, Македония, Латвия, Нидерланды и Словения. То, что на тренировочной площадке говорят на большом количестве разных языков, и множество союзников участвуют в подготовке, обеспечивает сложность наших сценариев и сталкивает наших солдат с задачами наиболее реалистичным способом", — также пояснил Геллерманн. По его словам, эти сценарии созданы для того, чтобы обеспечить подготовку американских военных и союзников, а также партнеров к выполнению заданий, с которыми они могут столкнуться где угодно.

Ранее информация о вакансии появилась на официальном портале Берлина. Ее подала компания Optronic HR, которая уже в течение 15 лет занимается подбором временного персонала для американских военных учений в Германии. Суточное вознаграждение составляет от 88 до 120 евро, учения пройдут в течение двух недель на полигоне Хоэнефельс под Нюрнбергом. Параллельно с русскоязычными статистами ведется набор желающих со знанием польского или чешского языков.

Американские военные во время учений в Германии, архивное фото
© Flickr/ U.S. Department of Defense Current Photos/Gertrud Zach
Театр военных действий. Зачем НАТО понадобились "убитые русские"
Фирма Optronic GmbH & Co. KG занимается производством лазерных приборов для военных миссий. Другая область деятельности — подбор статистов для военных учений. У фирмы есть отдельный веб-сайт, на котором в настоящее время также идет запись для участия в тренингах, которые стартуют в апреле и мае.

В пояснении на сайте говорится: "Ведется поиск статистов для ролевых игр в тренировочных учениях армии США. При помощи статистов будет представлено гражданское население в регионах, охваченных кризисом. Таким образом, будет достигнут близкий к реальности сценарий учений для военнослужащих и, соответственно, оптимальная подготовка для их зарубежных миссий".

В немецком Федеральном агентстве по труду (Bundesagentur für Arbeit) обещали изучить объявление о поиске "статистов со знанием русского языка" для учений армии США.

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В мире
Комментарии
8 пользователей оставили 8 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
vova-s-r
Такое же бла-бла, как и развёртывание ПРО в европе против Ирана. Читая столь неуклюжие отмазки понимаешь, что им просто ссыкотно говорить правду: они готовятся воевать с Россией, что бы захватить наши ресурсы. С другой стороны, подлости, дури и жестокости англосаксам не занимать. Надо быть готовыми. В том числе и к: "если драка неизбежна, надо бить первым".
23:23
30.03.2017
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vladimir
Почему-то мне это напоминает некоторые фильмы о ВОВ, про советских пленных танкистов, летчиков, которых немцы заставляли управлять захваченными советскими танкаии или самолетами без боеприпасов, чтобы немецкие войска тренировались их уничтожать, но НАШИ их за это наказывали...
23:00
30.03.2017
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