Telegram объявил о запуске функции аудиозвонков собеседникам

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости/Прайм. Мессенджер Telegram в своем блоге объявил о запуске функции аудиозвонков собеседникам.

Звонки доступны для пользователей приложений с операционной системой Android и iOS. На данный момент функцией могут воспользоваться только пользователи Западной Европы. Жители других регионов смогут оценить новую функцию позднее.

Звонки в Telegram будут защищены оконечным абонентским шифрованием (end-to-end). Пользователи смогут убедиться в том, что разговор защищен, если после завершения звонка сравнят четыре смайлика на экране, которые у собеседников должны совпадать, отмечает компания.

Telegram — бесплатный мессенджер для смартфонов, позволяющий обмениваться текстом и файлами. Программа сделана с прицелом на зарубежные рынки и выполнена на английском языке. Сервис был запущен в 2013 году.