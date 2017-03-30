В сети появился промо-ролик седьмого сезона "Игры престолов"

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Новый промо-ролик седьмого сезона "Игры престолов" был опубликован на официальном YouTube-канале сериала.

На видео появляются трое из героев сериала: Джон Сноу, Серсея Ланнистер и Дейенерис Таргариен. Также в ролике мелькает персонаж, которого поклонники идентифицировали как Короля Ночи.

В начале марта стало известно, что премьера седьмого сезона "Игры престолов" состоится 16 июля 2017 года. Ранее также сообщалось, что новый сезон "Игры престолов" будет короче предыдущих. В России премьера седьмого сезона запланирована на 17 июля.