Грушко: действия НАТО на Украине идут вразрез с урегулированием конфликта

БРЮССЕЛЬ, 30 мар – РИА Новости, Владимир Добровольский. Позиция и действия НАТО на Украине идут вразрез с подлинными интересами урегулирования конфликта на востоке страны, заявил постпред РФ при НАТО Александр Грушко.

В четверг на заседании Совета Россия – НАТО (СРН) на уровне послов по инициативе стран альянса обсуждался ход выполнения Минских договоренностей. В ходе дискуссии российская сторона указала, опираясь на данные СММ ОБСЕ, на нарушения украинскими силовиками режима прекращения огня.

"При этом НАТО молчит и не оказывает давление на украинскую сторону, никак не комментирует устроенную националистами экономическую и транспортную блокаду Донбасса. Альянс продолжает оказывать политическую и практическую поддержку Киеву. На Яворовском полигоне и не только инструкторы из нескольких стран НАТО продолжают готовить силовиков, которые перебрасываются в зону так называемой "антитеррористической операции", — заявил постпред России.

Он подчеркнул, что "все это идет вразрез с подлинными интересами урегулирования конфликта и перевода ситуации в русло политического процесса, выполнения Киевом всех взятых на себя обязательств".