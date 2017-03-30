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В мире

Politico рассказала, что может помочь Ле Пен победить на выборах

Сюжет:
Выборы президента Франции (380)
20:5030.03.2017
(обновлено: 21:56 30.03.2017)
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Лидер политической партии Франции Национальный фронт, кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен выступает на митинге своих сторонников в Лилле
© РИА Новости. Кристина Афанасьева
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Несмотря на то, что большинство опросов предсказывают Марин Ле Пен поражение во втором туре президентских выборов во Франции, влияние факторов, неучтенных социологами, может принести ей победу, пишет Politico.

Лидер французской партии Национальный фронт Марин Ле Пен. Архивное фото
© РИА Новости. Ирина Калашникова
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Bloomberg: победа Ле Пен может обвалить евро

По словам французского ученого Сержа Галама, который летом 2016 года предсказал победу Дональда Трампа на выборах в США, для корректной оценки данных опросов общественного мнения, нельзя игнорировать такой ключевой фактор, как процент явки избирателей, и, что еще более важно, процент явки сторонников каждого кандидата. По данным некоторых исследований, неявка избирателей может составить порядка 30%. Именно этот показатель, как считает Галам, может оказать решающее влияние на исход выборов.

К примеру, если данные опроса показывают, что во втором туре Ле Пен поддержит 41% избирателей, а ее оппонента — 59%, она все равно имеет шанс победить. Для этого, поясняет Галам, необходимо, чтобы явка сторонников Ле Пен составила 90%, а ее соперника — лишь 70% при общей явке в 79% избирателей.

Кандидат в президенты Франции, лидер движения En Marche Эммануэль Макрон. Архивное фото
© РИА Новости. Ирина Калашникова
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Макрон не стал возражать против того, что Ле Пен сравнила его с Ван Даммом

Подобный вариант развития событий нельзя исключать, полагает Галам. Главные соперники Ле Пен — Эммануэль Макрон и Франсуа Фийон — по разным причинам вызывают "антипатию" у многих избирателей, при этом многие сторонники Макрона могут в день выборов поддержать другого кандидата, утверждает ученый, ссылаясь на данные опросов. Подобные настроения способны привести к тому, что в ключевой момент явка сторонников Макрона и Фийона окажется ниже. Напротив, Марин Ле Пен находится в более выгодном положении, так как ее сторонники больше мотивированы прийти на избирательные участки.

Другими словами, большое число людей, намеренных во втором туре проголосовать против Ле Пен, может в итоге не прийти на выборы, что и принесет кандидату от "Национального Фронта" успех. "Я не делаю прогнозов и не говорю, что подобный результат неизбежен. Я всего лишь указываю, что есть существенная вероятность того, что Ле Пен одержит победу, несмотря на данные опросов", — цитирует Галама Politico.

Выборы президента Франции пройдут в два тура 23 апреля и 7 мая. Глава партии "Национальный Фронт" Марин Ле Пен, по данным опросов, является одним из фаворитов предвыборной гонки наряду с экс-премьером Франсуа Фийоном и бывшим министром экономики Эммануэлем Макроном.

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В мире
Комментарии
5 пользователей оставили 5 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
сергей горшков
А ведь вполне возможно, что именно то, о чём он говорит, сыграет решающую роль. Очень бы хотелось.
21:15
30.03.2017
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Владимир В
Во франции не осталось элиты
21:18
30.03.2017
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