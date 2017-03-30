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В мире

Эксперты оценили вероятность возвращения Аляски в состав России

20:4830.03.2017
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Подписание договора о продаже Аляски 30 марта 1867 года
© Фото: public domain

МОСКВА, 30 мар – РИА Новости. Возвращение Аляски России с точки зрения международного зрения права маловероятно, считают опрошенные РИА Новости российские и американские юристы.

Окрестности деревни Нинильчик, штат Аляска. Архивное фото
© Sputnik/ Татьяна Лукьянова
Мифы и легенды о продаже Аляски

30 марта исполняется 150 лет с момента заключения договора о продаже Россией Аляски Соединенным штатам Америки. По решению императора Александра II в марте 1867 года Аляска была продана США за 7,2 миллиона долларов золотом. Официальная церемония передачи состоялась в Новоархангельске 6 октября того же года. Южное побережье Аляски с примыкающими к нему островами Алеутской гряды было открыто 15 июля 1741 года (все даты в тексте приводятся по старому стилю) Второй Камчатской экспедицией под руководством капитан-командора русского флота Витуса Беринга. Открытие обеспечило приоритет России в освоении Аляски в течение 125 лет.

О продаже территорий

"История продажи Аляски хранит свои тайны, идут споры о том, отдали ли американцы оговоренную сумму или нет. Но дело в том, что такие частноправовые методы приобретения территорий – уже в прошлом. Сейчас территориями никто не торгует", — заявил РИА Новости президент и член исполкома российской Ассоциации международного права Анатолий Капустин.

Президент РФ Владимир Путин на Международном арктическом форуме Арктика - территория диалога в Архангельске. 30 марта 2017
© РИА Новости. Григорий Сысоев
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Ситуацию с возвращением Аляски России, он считает маловероятной.

"Давайте рассуждать: вы продали свой велосипед соседу, а через сто лет ваш правнук вдруг решил вернуть велосипед обратно при условии, что он в нормальном состоянии. Это теоретически возможно? С точки зрения цивилистического подхода это невозможно, потому что вещь перешла в собственность другого человека, и только если он захочет ее вам продать обратно, тогда вы сможете ее получить", — сообщил он.

С точки зрения международно-правовой деятельности, добавил эксперт, здесь не все так просто, потому что эти способы передачи территорий на основе договора-аренды или договора купли–продажи уже уходят в прошлое.

"Для девятнадцатого столетия были характерны и покупки, и дарение, и продажи территорий. ХХ и ХХI века таких примеров дают нам мало, есть обмены, есть какие-то другие способы урегулирования территориальных вопросов. Ведь, что такое Аляска? Это часть территории США. Это часть суверенитета", — указал Капустин.

Теоретически, добавил он, один путь тут есть – если вдруг государства захотят и договорятся заключить соглашение об уступках или об обмене территорий.

Окрестности деревни Нинильчик, штат Аляска
© Sputnik/ Татьяна Лукьянова
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"Или просто о каких-то иных условиях передачи. Но с точки зрения современных международных отношений — это очень маловероятный вариант", — уверен специалист.

"Несколько лет назад в Институте государства и права защищалась одна диссертация на эту тему, там вопросы вновь поднимались, насколько это возможно с точки зрения современного международного права. И они пришли к выводу, что государственный суверенитет и статус-кво границ таких законных прав торговли территориями не дают", — добавил Капустин.

Взаимообязывающий договор

Основатель и управляющий партнер юридической фирмы Marks & Sokolov, бывший сенатор штата Пенсильвания Брюс Маркс (Bruce Marks) также считает невероятным ситуацию, когда США вернут Аляску РФ.

Плавучий радиолокационный комплекс в США. Архивное фото
© Flickr/ Rafael Matsunaga
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"Соединенные Штаты и Александр II в качестве российского правителя, который действовал через своего посланника, заключили договор в 1867 году. Договор предусматривал передачу Аляски Соединенным Штатам за 7,2 миллиона долларов. Договор сильно критиковали за сумму сделки, который окрестили "глупостью Сьюарда" по имени тогдашнего американского госсекретаря. В соответствии с международным правом договор является обязывающим для Соединенных Штатов и Российской Федерации как преемника прежнего правительства России. Ситуация отличается от спора вокруг Крыма, потому что между Россией и Украиной нет договора на эту тему, хотя возвращение Аляски России примерно настолько же вероятно, как и возвращение Крыма Украине", — заявил он РИА Новости.

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В мире
Комментарии
6 пользователей оставили 7 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
Дмитрий Широков
Причём здесь права? Их зачастую трактуют то так, то эдак... с позиции силы.
Причина невозврата Аляски совершенно в другом: невозможно брать и держать территории, где живёт не-своё, инородное население. Если в царские времена там были какие-то островки русских поселений, то сейчас ничего подобного там не найдёшь.
21:57
30.03.2017
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Relikt Pro
Поживём увидим
21:53
30.03.2017
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