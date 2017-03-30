Грушко рассказал, что восстановит механизм контроля над вооружениями

БРЮССЕЛЬ, 30 мар – РИА Новости, Владимир Добровольский. НАТО должна прекратить развертывание сил на "восточном фланге" для того, чтобы способствовать совместной работе по восстановлению механизмов контроля над вооружениями, заявил постпред РФ при НАТО Александр Грушко.

"Для создания надлежащего контекста для совместной работы по восстановлению механизмов контроля над вооружениями надо, чтобы НАТО остановила процесс накачки "восточного фланга" "железом", ведущий к подрыву региональной стабильности", — сказал Грушко журналистам по итогам заседания Совета Россия – НАТО (СРН) на уровне послов.