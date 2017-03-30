Грушко: НАТО на востоке пытается создать разделительные линии в Европе

БРЮССЕЛЬ, 30 мар – РИА Новости, Владимир Добровольский. Меры НАТО на "восточном фланге", где развертываются силы США и союзников и создается военная инфраструктура – это попытки уже и военными средствами создать разделительные линии в Европе, чреватые возобновлением гонки вооружений, заявил постпред РФ при НАТО Александр Грушко.
"Все это формирует новую реальность в военной сфере, которую мы не можем игнорировать. По сути, нам пытаются навязать конфронтационную повестку и тем самым доказать востребованность альянса. Это тупиковый путь, попытки теперь уже и военными средствами создать разделительные линии в Европе", — заявил Грушко.
По его словам, такие меры "чреваты возобновлением гонки вооружений, которая, очевидно, не в интересах европейских народов".
"Со своей стороны будем принимать все необходимые меры для обеспечения наших законных интересов безопасности и обороны", — отметил постпред РФ.