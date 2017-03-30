Грушко: НАТО на востоке пытается создать разделительные линии в Европе

БРЮССЕЛЬ, 30 мар – РИА Новости, Владимир Добровольский. Меры НАТО на "восточном фланге", где развертываются силы США и союзников и создается военная инфраструктура – это попытки уже и военными средствами создать разделительные линии в Европе, чреватые возобновлением гонки вооружений, заявил постпред РФ при НАТО Александр Грушко.

В четверг в штаб-квартире НАТО состоялось заседание Совета Россия – НАТО на уровне послов. По итогам заседания Грушко сообщил, что российская сторона дала принципиальные оценки мер НАТО на "восточном фланге", которые "ослабляют региональную стабильность, не отвечают реальным потребностям безопасности. Он упомянул, в том числе, развертывание сил и средств США и союзников, военной инфраструктуры вдоль российских границ, учения, создание европейского сегмента глобальной противоракетной системы США.

"Все это формирует новую реальность в военной сфере, которую мы не можем игнорировать. По сути, нам пытаются навязать конфронтационную повестку и тем самым доказать востребованность альянса. Это тупиковый путь, попытки теперь уже и военными средствами создать разделительные линии в Европе", — заявил Грушко.

По его словам, такие меры "чреваты возобновлением гонки вооружений, которая, очевидно, не в интересах европейских народов".

"Со своей стороны будем принимать все необходимые меры для обеспечения наших законных интересов безопасности и обороны", — отметил постпред РФ.