Власти Ясиноватой подтвердили гибель двух человек из-за обстрелов

Ситуация в ДНР и ЛНР. Март 2017 (457)

ДОНЕЦК, 30 мар — РИА Новости. Власти подконтрольной самопровозглашенной Донецкой народной республике Ясиноватой подтвердили гибель двух мирных жителей в результате обстрела города со стороны украинских силовиков в четверг.

Ранее в Минобороны ДНР заявили, что Ясиноватая подверглась обстрелу, по предварительным данным, погибли два мирных жителя.

"Обстрел начался в 18.00. Было попадание в дом по улице Фестивальная, погиб мужчина. Прямое попадание в частный жилой по улице Тимирязева, погиб еще один мужчина", — сообщили РИА Новости в администрации Ясиноватой.

По данным местных властей, огонь велся со стороны подконтрольной украинским силовикам Авдеевки. В результате повреждено семь домов.

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