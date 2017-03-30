Ливия попросила у ЕС корабли и радары для эффективной борьбы с миграцией

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Власти Ливии обратились к ЕС с просьбой предоставить корабли и радары, чтобы страна могла более эффективно бороться с перевозкой мигрантов через Средиземное море, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники в Брюсселе.

"Это очень длинный список, в него входят различные суда и радары, а также другое оборудование. Нам необходимо сначала отсортировать его, но мы точно не сможем предоставить все", — заявил агентству высокопоставленный европейский дипломат.

В качестве одного из вариантов решения вопроса ЕС рассматривает передачу Ливии более старого оборудования или имущества, конфискованного у перевозчиков мигрантов, добавил источник.

По данным агентства, запрос рассмотрят главы МИД стран Евросоюза на встрече в Люксембурге в понедельник. На встрече также будут обсуждаться роль России в Ливии и тяжелые условия в лагерях для беженцев на территории страны.

Европа переживает самый серьезный со времен Второй мировой войны миграционный кризис, вызванный в первую очередь рядом вооруженных конфликтов и экономическими проблемами в странах Ближнего Востока и Северной Африки. По данным агентства ЕС Frontex, в Италию по центрально-средиземноморскому маршруту в 2016 году прибыли более 180 тысяч человек, в основном это выходцы из Африки, большинство из них — нигерийцы, а также граждане Эритреи, Гвинеи, Кот-д'Ивуара и Гамбии. Число погибших и пропавших мигрантов в 2016 году составило более 5 тысяч человек.