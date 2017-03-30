В коалиции США рассказали о численности боевиков в западном Мосуле

ВАШИНГТОН, 30 мар — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Международная коалиция во главе с США считает, что в районе западного Мосула осталось мене тысячи боевиков террористической группировки "Исламское государство"*, заявил в четверг официальный представитель коалиции полковник Джозеф Скрокка.

"По нашим оценкам там было порядка 2 тысяч боевиков (в начале операции). Мы считаем, что сейчас их намного меньше. Мы полагаем, что их количество сократилось более чем в два раза", — сказал он на брифинге.

Он также отметил, что иракские силы безопасности за 4 месяца проведения операции потеряли 490 военнослужащих убитыми. Около 300 солдат получили ранения.

* Террористическая организация, запрещенная в России