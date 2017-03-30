Порошенко поручил Генштабу прекратить огонь в Донбассе с 1 апреля

КИЕВ, 30 мар — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко дал поручение Генштабу и министру обороны прекратить огонь в Донбассе с 1 апреля, сообщил пресс-секретарь украинского лидера Святослав Цеголко в Twitter.

Президент дав усі необхідні команди Генеральному штабу і міністру оборони щодо режиму припинення вогню з 1 квітня. pic.twitter.com/Ur4pyRCk9I — Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 30 марта 2017 г.

При этом сам Порошенко, который находится с рабочим визитом на Мальте, высказал сомнения в том, что ополченцы будут соблюдать достигнутую договоренность о перемирии.

В среду контактная группа по Украине на встрече в Минске согласовала полное прекращение огня в Донбассе с полуночи 1 апреля.

Со своей стороны, ополченцы самопровозглашенных ДНР и ЛНР заявили, что намерены придерживаться объявленного режима тишины.

Официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко подчеркнул, что ополченцы и сейчас не открывают ответный огонь и придерживаются минских соглашений. Вместе с тем Марочко отметил, что после достигнутой в среду договоренности ситуация в Донбассе обострилась и выросло число обстрелов со стороны украинских силовиков.