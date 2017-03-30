Украинского посла поблагодарили за прорыв информационной блокады Крыма

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Представитель партии "Левые" Андреас Мауэр прокомментировал ноту протеста посла Украины в Берлине Андрея Мельника в связи с очередным визитом немецкой делегации в Крым, сообщает "Крыминформ".

Политик иронично поблагодарил Мельника за привлечение внимания к поездке делегации и сообщил, что украинское посольство делает это совершенно безвозмездно.

"Мельник помогает нам прорывать информационную блокаду. Я ему не перевожу пока деньги. Он работает на нас добровольно", — пошутил Мауэр.

Он также рассказал о том, как правительство ФРГ отреагировало на протест Киева. По его словам, несмотря на то, что в Берлине не одобряют визит немецкой делегации в Крым, правительство не считает его нарушением законодательства Германии и не может запретить подобные поездки.

Делегация из ФРГ находится в Крыму с семидневным визитом. При этом официальный представитель МИД страны Мартин Шефер заявил, что министерство по-прежнему призывает немецких граждан не ездить в Крым.