Французский суд снова не отпустил из-под стражи подмосковного экс-министра

ПАРИЖ, 30 мар — РИА Новости, Виктория Иванова. Вынесение решения об освобождении из-под стражи ожидающего экстрадиции из Франции бывшего министра финансов Московской области Алексея Кузнецова, заочно осужденного в РФ за мошенничество, вновь перенесено, передает в четверг агентство Франс Пресс.

Согласно новым сведениям, решение по освобождению Кузнецова будет обнародовано 13 апреля.

В середине марта Следственная палата апелляционного суда Лиона в целях сбора дополнительной информации перенесла вынесение решения об освобождении Кузнецова из-под стражи. Ожидалось, что решение будет вынесено 30 марта.

За это время суд намеревался получить ответ Управления по защите беженцев (OFPRA) относительно запроса Кузнецова на предоставление убежища во Франции и отказа в нем. Запрос экс-министра был зарегистрирован в январе 2015 года, а в ноябре 2016 Кузнецов получил отказ из-за политической основы его запроса. Защита Кузнецова обжаловала отказ, однако процедура еще не завершена.

В марте 2015 года Кассационный суд Франции (высшая судебная инстанция) удовлетворил запрос об экстрадиции Кузнецова в Россию, однако это решение так и не было исполнено.

В 2012 году Кузнецов был объявлен в федеральный, позднее — в международный розыск. По данным следствия, с ноября 2005 года по ноябрь 2008 года организованная группа под руководством Кузнецова обманом купила у ряда предприятий ЖКХ права требования задолженностей к муниципальным образованиям Подмосковья на сумму свыше 3,5 миллиарда рублей. Деньги были легализованы и присвоены.

Члены преступной группы также похитили у компании "Мособлтрансинвест" имущества на 7,2 миллиарда рублей, считает следствие. Экс-министр был задержан летом 2013 года сотрудниками уголовной полиции Тулона в гостинице в окрестностях Сен-Тропе на Лазурном берегу.