Суд вернул в собственность Украины авиакомпанию "Днеправиа" Коломойского

КИЕВ, 30 мар — РИА Новости. Хозяйственный суд Днепропетровской области принял решение о списании в пользу государства принадлежащих ООО "Галтера" 94,5% акций ПАО "Авиационная компания "Днеправиа", сообщил в четверг генпрокурор Украины Юрий Луценко.

В 2009 году 94,5% акций авиакомпании "Днеправиа" были выкуплены у государства компаний "Галтера", входящей в финансово-промышленную группу "Приват", совладельцем которой является украинский олигарх Игорь Коломойский. Согласно заключенному договору, новый собственник должен был инвестировать около 900 миллионов гривен (около 33 миллионов долларов) в развитие международного аэропорта в Днепре (бывший Днепропетровск).

После того как в 2015 году проверка Фонда государственного имущества выявила невыполнение условий договора, фонд направил иск в суд о расторжении договора купли-продажи акций авиационной компании.

"Сегодня решением хозяйственного суда при участии Днепропетровской областной прокуратуры 94,5% акций ПАО "Авиационная компания "Днеправиа" было решено списать в пользу государства. … Новый аэропорт строить не придется", — написал Луценко в четверг на странице в Facebook.