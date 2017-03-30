Суд вернул в собственность Украины авиакомпанию "Днеправиа" Коломойского

КИЕВ, 30 мар — РИА Новости. Хозяйственный суд Днепропетровской области принял решение о списании в пользу государства принадлежащих ООО "Галтера" 94,5% акций ПАО "Авиационная компания "Днеправиа", сообщил в четверг генпрокурор Украины Юрий Луценко.
После того как в 2015 году проверка Фонда государственного имущества выявила невыполнение условий договора, фонд направил иск в суд о расторжении договора купли-продажи акций авиационной компании.
"Сегодня решением хозяйственного суда при участии Днепропетровской областной прокуратуры 94,5% акций ПАО "Авиационная компания "Днеправиа" было решено списать в пользу государства. … Новый аэропорт строить не придется", — написал Луценко в четверг на странице в Facebook.