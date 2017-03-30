"Зеленые" подали в суд на администрацию Трампа

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Шесть групп защитников окружающей среды подали в суд на администрацию президента США Дональда Трампа за одобрение строительства масштабного нефтепровода Keystone XL, передает агентство Рейтер.
По данным агентства, группы подали иск в федеральный суд штата Монтана с целью оспорить решение о строительстве нефтепровода. "Зеленые" утверждают, что при принятии решения госдеп опирался на "устаревшее и неполное заявление об экологических последствиях".
Проект Keystone XL предполагает строительство нефтепровода протяженностью 1,9 тысячи километров и мощностью более 800 тысяч баррелей в день из канадской провинции Альберта до нефтеперерабатывающих заводов на побережье Мексиканского залива.
В январе этого года президент США Дональд Трамп подписал указ о возобновлении строительства Keystone XL.