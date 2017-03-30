"Зеленые" подали в суд на администрацию Трампа

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Шесть групп защитников окружающей среды подали в суд на администрацию президента США Дональда Трампа за одобрение строительства масштабного нефтепровода Keystone XL, передает агентство Рейтер.

Ранее сообщалось, что госдеп США одобрил строительство Keystone XL. Позднее Трамп заявил, что строительство этого нефтепровода позволит снизить зависимость США от поставок нефти из-за рубежа.

По данным агентства, группы подали иск в федеральный суд штата Монтана с целью оспорить решение о строительстве нефтепровода. "Зеленые" утверждают, что при принятии решения госдеп опирался на "устаревшее и неполное заявление об экологических последствиях".

Проект Keystone XL предполагает строительство нефтепровода протяженностью 1,9 тысячи километров и мощностью более 800 тысяч баррелей в день из канадской провинции Альберта до нефтеперерабатывающих заводов на побережье Мексиканского залива.

В 2015 году тогдашний президент Барак Обама объявил, что отказывается от строительства нефтепровода, поскольку считает, что оно противоречит национальным интересам США. Ряд организаций опасались, что строительство повредит экологии в целом ряде американских штатов.

В январе этого года президент США Дональд Трамп подписал указ о возобновлении строительства Keystone XL.