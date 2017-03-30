По предварительным данным, при обстреле Ясиноватой погибли два человека

Ситуация в ДНР и ЛНР. Март 2017 (457)

ДОНЕЦК, 30 мар — РИА Новости. По предварительной информации Минобороны самопровозглашенной Донецкой народной республики, два мирных жителя погибли в результате обстрела Ясиноватой в Донбассе со стороны украинских силовиков, сообщил журналистам представитель МО ДНР.

Ранее в городской администрации сообщили, что украинские силовики ведут обстрел подконтрольной ДНР Ясиноватой, часть города осталась без электроэнергии.

"В результате обстрела со стороны ВСУ (вооруженных сил Украины) города Ясиноватая погиб мужчина. Также поступила информация о втором погибшем, но она уточняется. Также в результате прямого попадания танкового снаряд разрушен один жилой дом", — сказал представитель оборонного ведомства.

В администрации города подтвердили эту информацию и сообщили, что по центральной части Ясиноватой было выпущено около шести снарядов. В настоящий момент обстрел окраин продолжается.