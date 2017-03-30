Спикер парламента Венесуэлы обвинил президента Мадуро в "госперевороте"

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Спикер национальной ассамблеи Венесуэлы Хулио Борхес обвинил президента страны Николаса Мадуро в "госперевороте" после решения верховного суда о лишении парламента законодательной власти, передает агентство Франс Пресс.

"Николас Мадуро организовал переворот в Венесуэле", — заявил Борхес, выступая у здания парламента страны.

Ранее верховный суд Венесуэлы заявил, что взял на себя законодательную власть парламента страны. Оппозиция отвергла такое решение суда, назвав его "неконституционным".

Кризис в Венесуэле усугубился после начала работы оппозиционного парламента, никакого рабочего взаимодействия между законодательной и исполнительной властями сейчас нет. Президент Николас Мадуро ранее обвинял оппозицию в попытке "парламентского переворота", а парламент в свою очередь заявлял о нарушении конституции со стороны главы государства. В начале января оппозиционный парламент признал Мадуро отсутствующим на своем посту, однако позднее верховный суд решил, что все последние решения ассамблеи являются ничтожными.

В Венесуэле отмечается дефицит ряда товаров на фоне галопирующей инфляции и падения доходов государства, обусловленного снижением цен на нефть, а также институционального кризиса между исполнительной и законодательной ветвями власти.