Форум в Архангельске: не только об Арктике, но и о будущем диалога РФ и США

АРХАНГЕЛЬСК, 30 мар — РИА Новости. В Архангельске завершил работу международный форум "Арктика — территория диалога". Участники единогласно высказались за сотрудничество в этом северном регионе. Впрочем, арктической тематикой дело не ограничилось — форум также стал площадкой для обсуждения перспектив отношений Москвы и Вашингтона.

В мероприятии приняли участие представители 14 стран на различных уровнях — от глав дипмиссий (США, Швейцария) до руководителей внешнеполитических ведомств (Норвегия, Дания) и лидеров государств (Финляндия, Исландия). Российскую делегацию на форуме возглавил президент РФ Владимир Путин.

"Прохладная" Арктика против "горячих" проблем

Арктика, как ранее отметил вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин, является одной из немногих тем, где международное сотрудничество, несмотря на санкции, полноценно сохранилось. Участники форума проявляли необычайную солидарность: стороны единогласно высказались за недопущение милитаризации этого региона, сохранение его как зоны сотрудничества. Международные партнеры все как один рассказали о своей обеспокоенности в связи с происходящими климатическими изменениями и призвали обратить внимание на загрязнение окружающей среды.

По словам президента Исландии Гудни Йоханнессона, к 2050 году в водах мирового океана может быть больше пластиковых отходов, чем рыбы. "Дорогие друзья, мы не сможем выжить за счет пластиковой рыбы, какими бы продвинутыми и развитыми мы ни были. Угроза пластиковых отходов существенна, что затронет и морских животных", — подчеркнул он.

Президент Финляндии Саули Ниинистё с сожалением отметил, что потепление в Арктике будет продолжаться вне зависимости от выполнения Парижских соглашений по климату. С ним согласился и российский лидер. "Саули сказал, что мы будем исполнять все парижские договоренности. И Россия тоже намерена это делать — так же, как мы исполняли и Киотский протокол. Но, как Саули сказал, потепление все равно будет продолжаться, и это, наверняка, так и есть", — считает Путин.

В любом случае, "прохладная" Арктика, по словам Ниинистё, могла бы стать лучшим местом для решения "горячих" международных проблем. "Какая среда может быть лучше, чем прохладная Арктика, чтобы все эти горячие эмоции остудить?" — сказал финский лидер. Путин в шутку поддержал идею своего коллеги. "Горячие финские парни. Надо прислушаться", — сказал президент РФ.

Диалог по арктической проблематике продолжат уже через полтора месяца: в середине мая в американском городе Фэрбенксе (Аляска), состоится заседание Арктического совета, куда входят Дания, Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция. Председатели этого объединения — Соединенные Штаты — ожидают, что от РФ на встречу приедет глава МИД РФ Сергей Лавров. В российском внешнеполитическом ведомстве пояснили, что уровень участия России в заседании пока прорабатывается.

Разговор не только об Арктике

Большую часть форума участникам все-таки удавалось оставаться в рамках обсуждения арктической проблематики, однако огромный интерес к судьбе двусторонних отношений России и США на некоторое время все-таки подменил собой главную тему форума в Архангельске.

Когда же состоится первая встреча Путина и Трампа — этот вопрос на данный момент является одной из основных интриг российско-американских отношений. Ранее стороны заявляли о возможности провести подобные переговоры "на полях" саммита G20 в Гамбурге, но состоится он только в июле, поэтому СМИ "ищут" и более ранние возможности для встречи двух лидеров. Так, в качестве места проведения такого двустороннего саммита журналисты, да и некоторые официальные лица, называли столицы Исландии и Словении Рейкьявик и Любляну. Впрочем, подобные планы были впоследствии опровергнуты в Москве и Вашингтоне.

О готовности организовать встречу Путина и Трампа заявлял и премьер-министр Финляндии Юха Сипиля. Речь шла о возможной встрече в рамках саммита Арктического совета после того, как председательство совета перейдет к Финляндии в мае этого года. "Мы, безусловно, были бы очень рады иметь возможность провести подобный саммит", — подтвердил в Архангельске президент Финляндии Саули Ниинистё.

Президент России Владимир Путин в ответ на предложение финского коллеги заявил, что был бы рад принять участие в саммите Арктического совета в этой стране. "Президент Финляндии уже сказал: это такие события, которые должны быть хорошо подготовлены и должны быть подготовлены с обеих сторон. Если это произойдет, то мы будем рады принять участие, я буду рад принять участие в таком мероприятии. Если нет, то тогда в рамках обычных встреч подобного рода на "двадцатке", я думаю, такая встреча (с Трампом — ред.) может состояться", — сказал Путин.

Во всяком случае, вопросов в российско-американских отношениях, по его словам, назрело "много". "Мы к этому обсуждению готовы, но нужно, чтобы и другая сторона проявила добрую волю и готовность к конструктиву", — подытожил Путин.

По крайней мере, точки соприкосновения в отношениях между Москвой и Вашингтоном имеются: по словам российского президента, к таковым относится борьба с международным терроризмом. "То, что президент Трамп ставит такую задачу, это, конечно, нас настраивает на совместную работу. И мы очень рассчитываем, что мы к такому конструктивному сотрудничеству, в конце концов, и перейдем", — сказал Путин.

Российский лидер подчеркнул, что между РФ и США уже налаживается "реальное сотрудничество" по такой "чувствительной" теме, как сирийская проблематика. "Мы чувствуем заинтересованность наших американских партнеров в развитии этого взаимодействия. Это очень хороший сигнал, мы надеемся, что он распространится и на другие регионы мира", — сказал Путин. Своеобразным доказательством этого тезиса можно назвать заявление госсекретаря США Рекса Тиллерсона: в четверг в Анкаре он пояснил, что судьбу президента Сирии Башара Асада должен решить сирийский народ. Предыдущая американская администрация настаивала на уходе сирийского лидера со своего поста.

Впрочем, расхождений между Москвой и Вашингтоном по различным вопросам остается еще довольно много. Путин рассказал об угрозе, которую представляет для РФ американская военная деятельность на Аляске. Он пояснил, что Россия развивает военную деятельность на своей территории, и это в отличие от деятельности США в своем северном штате, носит локальный характер.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. © Ruptly Путин предложил прочесть по губам ответ на вопрос о влиянии РФ на выборы в США

Еще одна омрачающая отношения РФ и Соединенных Штатов тема — обвинения части американского истеблишмента в адрес России во "вмешательстве" в выборы президента США. "Читайте по губам: NO", — ответил Путин на подобные заявления словами бывшего американского лидера Джорджа Буша-старшего.

Пока же в Москве и Вашингтоне говорят о возможности визита госсекретаря США в Россию. Американский посол в РФ Джон Теффт рассказал РИА Новости, что Тиллерсон может приехать в российскую столицу в течение двух недель. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что конкретной даты визита высокопоставленного американского дипломата в Россию пока нет.