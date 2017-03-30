В Бразилии осудили экс-спикера парламента, начавшего импичмент Роуссефф

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Суд Бразилии приговорил экс-министра финансов и бывшего председателя нижней палаты бразильского парламента Эдуарда Кунью к 15 годам и 4 месяцам лишения свободы в рамках антикоррупционного расследования, сообщает газета Folha de Sao Paulo.

Бразильская полиция 19 октября арестовала экс-спикера Эдуарда Кунью, который был одним из инициаторов импичмента бывшего президента страны Дилмы Роуссефф в рамках антикоррупционной операции "Автомойка".

По данным издания, судья Серджиу Мору приговорил Кунью по обвинению в получении взятки, отмывании денег и утечке капиталов. Адвокаты экс-спикера заявили о намерении обжаловать это судебное решение в региональном федеральном суде.

Кунья еще летом перестал быть главой парламента, а в сентябре лишился и депутатского мандата из-за подозрений в коррупции. Речь идет о якобы полученной Куньей взятке в размере 5,2 миллиона реалов (1,6 миллиона долларов) за помощь нефтяной компании Petrobras в приобретении нефтеносного поля в африканском Бенине.

Бразильская компания Petrobras оказалась в центре коррупционного скандала в 2014 году, когда стало известно, что несколько функционеров подписывали договоры и получали за это комиссионные в размере 3% от суммы контракта. Эти средства в дальнейшем использовались для подкупа политиков и должностных лиц. По данным властей Бразилии, завышение цен и взятки принесли авторам схемы около 3,8 миллиарда долларов.

Сенат Бразилии проголосовал за импичмент Дилмы Роуссефф 61 голосом против 20. В результате отдельного голосования было решено, что она не будет лишена возможности занимать государственные должности. Ранее ей грозил запрет занимать государственные посты в течение восьми лет. Временным главой государства до выборов, которые пройдут в 2018 году, стал вице-президент Мишел Темер.