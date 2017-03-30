Встреча Порошенко и Лукашенко планируется в ближайшее время

КИЕВ, 30 мар — РИА Новости. Посол Украины в Белоруссии Игорь Кизим обсудил с первым замглавы белорусского МИД Андреем Евдоченко подготовку встречи президентов Петра Порошенко и Александра Лукашенко, запланированной на ближайшее время, сообщается в четверг на сайте украинского посольства.

"Во время беседы обсуждались вопросы активизации белорусско-украинских контактов на всех уровнях. В частности, акцентировалось внимание на важности подготовки запланированной на ближайшее время встречи президента Украины П. Порошенко с президентом Республики Беларусь А. Лукашенко", — говорится в сообщении.

Отдельное внимание было уделено вопросам углубления двустороннего торгово-экономического сотрудничества и роста торгового оборота между странами.

Как сообщается на сайте МИД Украины, встреча запланирована на апрель.