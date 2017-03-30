В США испугались конкуренции с проектом российско-китайского авиалайнера

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Американские эксперты считают совместный российско-китайский проект по созданию широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета угрозой для конкурентоспособности авиационной индустрии США, говорится в докладе специалистов американского исследовательского центра RAND.

Отчет был подготовлен для Комиссии конгресса по обзору отношений США и Китая в сфере экономики и безопасности (U.S. China Economic and Security Review Commission). В целом отчет посвящен изучению увеличения китайского инвестирования в авиационный сектор США за последние десять лет. В документе говорится, что это вызывает беспокойство, поскольку это инвестирование может поставить под угрозу национальную безопасность и конкурентоспособность США.

"Беспокойство в отношении конкурентоспособности США должно по-прежнему быть сосредоточено на совместных предприятиях, связанных с (первым китайским национальным пассажирским авиалайнером — ред.) C919, или на будущих проектах крупных коммерческих самолетов, как, например, создание широкофюзеляжного самолета с русскими", — говорится в заключении отчета.

В тексте отчета говорится, что если страна по-прежнему управляет национальными авиакомпаниями, то правительство обычно сохраняет какую-либо форму прямого вето в отношении соглашений о покупке или продаже. Даже если авиакомпании являются независимыми, правительство может создать целевой тариф, который может отменить любую сделку. Исторической практикой для правительств обычно является попытка добиться какой-либо экономической торговой компенсации. Например, роли поставщика для какой-либо составляющей самолета или стороны, осуществляющей региональное обслуживание самолета.

Меморандум о создании широкофюзеляжного российско-китайского самолета был подписан весной 2014 года в ходе визита Владимира Путина в КНР. Планируется, что новый авиалайнер будет создаваться совместно с китайской Commercial Aircraft Corporation of China. В июне глава ОАК Юрий Слюсарь отмечал, что Россия и Китай планируют реализовать планы по созданию широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета к 2025-2027 годам. Во вторник, 12 июля, он сообщил, что проект по производству самолета оценивается примерно в 13-20 миллиардов долларов.

25 июня 2016 года правительства России и Китая подписали в Пекине соглашение по совместной реализации программы широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета.

По замыслу сторон, создаваемый лайнер вместимостью 250-300 пассажиров составит конкуренцию самолетам других ведущих авиапроизводителей Airbus и Boeing и займет существенную долю рынка не только в России и Китае, но и в других странах.