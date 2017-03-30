ООН планирует сократить число миротворческих сил в ДРК

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Совет Безопасности ООН в пятницу проведет голосование по сокращению числа миротворческих сил в Демократической республике Конго, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на черновой вариант резолюции совета.

Ожидается, что резолюция, согласно которой число военного и полицейского персонала будет сокращено с 19815 до 18316, будет принята единогласно.

Ранее сообщалось об обнаружении останков людей в центральной части страны. При этом тело женщины, как сообщалось, было обезглавлено. В середине марта власти страны сообщили о похищении сотрудников миссии ООН МООНСДРК (MONUSCO) — американца Майкла Шарпа, гражданки Швеции Зайды Каталан и их местного переводчика в провинции Касаи. Во вторник генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш подтвердил гибель двух сотрудников миссии всемирной организации в Демократической республике Конго.

Совет Безопасности ООН призвал власти ДРК расследовать причины и обстоятельства убийства двух сотрудников миссии всемирной организации в стране.