В результате взрыва в ливанском городе Эрсаль погибли три человека

ДАМАСК, 30 мар — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Заминированный внедорожник взорвался в городе Эрсаль на ливано-сирийской границе погибли три человека, сообщил РИА Новости источник в мэрии города.

"Внедорожник взорвался в самом городе Эрсаль в квартале Аль-Щафак. Погибли три человека, сколько ранено сказать пока сложно. Скорее всего это теракт",- рассказал собеседник агентства.

По словам источника, взрыв произошел рядом со старым отделением полиции города. Все трое погибших находились в машине и по предварительным данным являются гражданами Сирии.

Пограничный город Эрсаль последние три года остается одним из самых нестабильных населенных пунктов Ливана. Расположенный рядом с пограничным горным массивом, город стал важным объектом террористов, которые пытаются обеспечить в данном районе безопасный путь для контрабанды оружия и переброски боевиков через границу в Сирию и обратно.

Ливанская армия и бойцы шиитского движения "Хезболлах" регулярно выявляют передвижения отрядов боевиков в ущельях и наносят упреждающие удары артиллерией, блокируя попытки террористов просочиться на территорию Ливана.