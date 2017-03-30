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В мире

В Германии изучат объявление о поиске "русских статистов" для учений ВС США

18:3130.03.2017
(обновлено: 18:38 30.03.2017)
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Солдаты армии США. Архивное фото
© РИА Новости. Алексей Олисько
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БЕРЛИН, 30 мар – РИА Новости, Ангелина Тимофеева. В немецком Федеральном агентстве по труду (Bundesagentur für Arbeit) обещали изучить объявление о поиске "статистов со знанием русского языка" для учений армии США.

Американский военный во время учений в Германии, архивное фото
© Flickr/ U.S. Department of Defense Current Photos/Pablo N. Piedra
Эксперт: "русскоговорящие статисты" на учениях армии США – полная дикость

"Мы должны сами выяснить, от кого, из какого места, откуда это пришло", — заявили РИА Новости в пресс-службе ведомства в ответ на просьбу прокомментировать ситуацию вокруг этого объявления.

Ранее информация о вакансии появилась на официальном портале Берлина. Ее подала компания Optronic HR, которая уже в течение 15 лет занимается подбором временного персонала для американских военных учений в Германии. Суточное вознаграждение составляет от 88 до 120 евро, учения пройдут в течение двух недель на полигоне Хоэнефельс под Нюрнбергом. Параллельно с русскоязычными статистами, ведется набор желающих со знанием польского или чешского языков.

Американские военные во время учений в Германии, архивное фото
© Flickr/ U.S. Department of Defense Current Photos/Gertrud Zach
Театр военных действий. Зачем НАТО понадобились "убитые русские"

Фирма Optronic GmbH & Co. KG занимается производством лазерных приборов для военных миссий. Другая область деятельности – подбор статистов для военных учений. У фирмы есть отдельный веб-сайт us-statisten.de, на котором в настоящее время также идет запись для участия в тренингах, которые стартуют в апреле и мае.

В пояснении на сайте говорится: "Ведется поиск статистов для ролевых игр в тренировочных учениях армии США. При помощи статистов будет представлено гражданское население в регионах, охваченных кризисом. Таким образом, будет достигнут близкий к реальности сценарий учений для военнослужащих и, соответственно, оптимальная подготовка для их зарубежных миссий. В первую очередь мы разыскиваем сотрудников с хорошим знанием немецкого языка и знанием следующих языков: английского, русского, польского, чешского, афганского (пушту/дари)".

Как следует из материала в газете taz, опубликованного в 2002 году, в роли "русскоязычных статистов" для американских военных по линии компании Optronic выступали даже участники массовки, изображавшие "русских красноармейцев" в голливудском фильме "Сталинград", который снимался на студии Babelsberg. Причем один из исполнителей заявил, что "еще более реалистично" вошел в роль именно на американских учениях.

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В мире
Комментарии
9 пользователей оставили 9 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
pet.g3
А представьте истерику если бы российская армия наняла бы эстонских статистов... :))
18:34
30.03.2017
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Александр Матвеев
Если бы к деньгам добавили автомат АК-74 с цинком патронов, для пущей реальности, то я бы, на старости лет, согласился сыграть роль партизана.))
19:42
30.03.2017
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