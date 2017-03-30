В Китае нашли руины древнего города-оазиса

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Китайские археологи обнаружили на северо-западе страны руины древнего поселения, сообщает агентство Синьхуа.

Развалины города были найдены в районе высохшего озера Лобнор в Синьцзян-Уйгурском автономном районе научной экспедицией, в которой участвовали сотрудники Синьцзянского института древних памятников и археологии. Исследовав строительные материалы, из которых были сооружены здания, ученые пришли к выводу, что город появился во II-III веке нашей эры.

Поселение находится в 57,5 километрах южнее древнего городка Лоулань, открытого в 1900 году. Оно имело круглую форму, его диаметр был равен примерно 300 метрам. Как рассказал Синьхуа один из сотрудников института, город был окружен стеной шириной от 2,2 до 2,7 метров и высотой 2,5 метра.

Возле поселения обнаружены захоронения, в которых ученые нашли медные зеркала, гребенки, тарелки и прочие погребальные предметы. В двух могилах найдены остатки парчи, что, по словам исследователей, позволяет предположить, что они предназначались для аристократов царства Лоулань, пишет Синьхуа.

Царство и оазис Лоулань впервые упоминаются в исторических источниках во II веке до н.э. В эту эпоху царство было важным пунктом на Великом шелковом пути. Позднее земли царства были заброшены из-за опустынивания, а в настоящее время весь регион засыпан песком.